W południowej Polsce niedziela upłynie pod znakiem pochmurnego nieba z przejaśnieniami, a pozostałe regiony powinny przygotować się na zachmurzenie. Wystąpi okresowy deszcz do 2-5 litrów wody na metr kwadratowy, który w północno-wschodniej części kraju może marznąć, a miejscami nawet przechodzić w deszcz ze śniegiem. Jedynie na Dolnym Śląsku opady mają zanikać. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 9 st. C w centralnych regionach, do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Z południa powieje umiarkowany wiatr, we wschodniej Polsce chwilami silniejszy.

Warunki biometeo

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 80 procent w południowo-zachodniej Polsce do ponad 90 procent w regionach północnych i północno-wschodnich. Wszędzie odczujemy chłód i wilgoć. Zapanują niekorzystne warunki biometeorologiczne.

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie niedziela przyniesie pochmurną, okresami deszczową aurę. Na termometrach zobaczymy do 8 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się umiarkowany. Barometry pokażą w południe 995 hPa, a ciśnienie będzie spadać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurna niedziela z deszczem. Temperatura wzrośnie do 5 st. C. Z kierunków południowych powieje umiarkowany wiatr. Ciśnienie ma spadać, w południe na barometrach zobaczymy 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W niedzielę w Poznaniu zapanuje pochmurne niebo, okresowo popada deszcz. Termometry pokażą do 9 st. C. Wiatr będzie południowy, umiarkowany. W południe ciśnienie wyniesie 993 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Niedziela we Wrocławiu zapowiada się pochmurno. Maksymalnie na termometrach zobaczymy 12 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z kierunków południowych. Ciśnienie ma spadać, a barometry wskażą w południe 990 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W niedzielę w Krakowie prognozowane jest zachmurzenie z przejaśnieniami, ale niewykluczony będzie i deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 10 st. C. Południowy wiatr będzie umiarkowany. W południe na barometrach zobaczymy 981 hPa, a ciśnienie będzie spadać.

