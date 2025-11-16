Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na dziś - niedziela, 16.11. Niewykluczone opady deszczu ze śniegiem

|
Deszcz ze śniegiem, jesień, opady
Prognoza pogody na niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. Niedziela 16.11 w całym kraju będzie pochmurna i przeważnie deszczowa. Miejscami może padać deszcz ze śniegiem. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

W południowej Polsce niedziela upłynie pod znakiem pochmurnego nieba z przejaśnieniami, a pozostałe regiony powinny przygotować się na zachmurzenie. Wystąpi okresowy deszcz do 2-5 litrów wody na metr kwadratowy, który w północno-wschodniej części kraju może marznąć, a miejscami nawet przechodzić w deszcz ze śniegiem. Jedynie na Dolnym Śląsku opady mają zanikać. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 9 st. C w centralnych regionach, do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Z południa powieje umiarkowany wiatr, we wschodniej Polsce chwilami silniejszy.

Klatka kluczowa-26703
Prognoza pogody na niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 80 procent w południowo-zachodniej Polsce do ponad 90 procent w regionach północnych i północno-wschodnich. Wszędzie odczujemy chłód i wilgoć. Zapanują niekorzystne warunki biometeorologiczne.

Klatka kluczowa-26743
Warunki biometeo w niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie niedziela przyniesie pochmurną, okresami deszczową aurę. Na termometrach zobaczymy do 8 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się umiarkowany. Barometry pokażą w południe 995 hPa, a ciśnienie będzie spadać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurna niedziela z deszczem. Temperatura wzrośnie do 5 st. C. Z kierunków południowych powieje umiarkowany wiatr. Ciśnienie ma spadać, w południe na barometrach zobaczymy 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W niedzielę w Poznaniu zapanuje pochmurne niebo, okresowo popada deszcz. Termometry pokażą do 9 st. C. Wiatr będzie południowy, umiarkowany. W południe ciśnienie wyniesie 993 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Niedziela we Wrocławiu zapowiada się pochmurno. Maksymalnie na termometrach zobaczymy 12 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z kierunków południowych. Ciśnienie ma spadać, a barometry wskażą w południe 990 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W niedzielę w Krakowie prognozowane jest zachmurzenie z przejaśnieniami, ale niewykluczony będzie i deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 10 st. C. Południowy wiatr będzie umiarkowany. W południe na barometrach zobaczymy 981 hPa, a ciśnienie będzie spadać.

Podmuch zimy na horyzoncie. Miejscami spadnie śnieg
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Podmuch zimy na horyzoncie. Miejscami spadnie śnieg

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Evtushkova Olga/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
pogodaprognozaprognoza pogody
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Noc, ślisko, opady marznące, szklanka, mgła, zamglenia
Uwaga na opady marznące. IMGW ostrzega
Prognoza
Delfin Mimmo w Wenecji
Delfin celebryta opuścił Wenecję. To dla jego bezpieczeństwa
Świat
Akcja poszukiwawcza w powiecie Cilacap w Indonezji
Ciała osiem metrów pod ziemią. Trwają poszukiwania
Świat
Noc, deszcz, opady deszczu
Tam noc przyniesie ziąb i deszcz
Prognoza
Silny wiatr zdewastował pole kempingowe w Portugalii
Wichura nad popularnym kurortem. Nie żyje turystka
Świat
Tajskie służby udaremniły dwie duże akcje przemytników zwierząt
Podejrzane worki w aucie. W środku 80 małp i narkotyki
Świat
Pochmurno, lekki śnieg, jesień
Podmuch zimy na horyzoncie. Miejscami spadnie śnieg
Prognoza
Lahaur w Pakistanie pokrył gęsty smog
Pracują w zasłonie smogu. "Zachorowałem dwa, trzy razy"
Smog
Skutki burzy Claudia
Tysiące osób bez prądu, zalane miasto. Krajobraz po Claudii
Świat
Andromeda i Przyjaciele
Polak znów doceniony przez NASA
Ciekawostki
Capture Bag do łapania asteroid firmy TransAstra
Opracowali worek na asteroidy. "To doprowadzi do gorączki złota w kosmosie"
Ciekawostki
Odkrycie
Ten wybuch mógłby zedrzeć atmosferę z planety
Nauka
Modlitwy o deszcz w Iranie
Najgorszy kryzys od dziesiątek lat, w kraju modły
Świat
Opady w Kalifornii
"Wszyscy powinni być gotowi do natychmiastowej ewakuacji"
Świat
Miejscami przyda się zimowa kurtka
Miejscami przyda się zimowa kurtka
Prognoza
Wiatr, wichura, noc, porywy wiatru
Tu silniej powieje. Na dniach we znaki da się oblodzenie
Prognoza
Zeerijp
"To był strasznie głośny huk"
Świat
Deszcz, jesień
Temperatura podzieli Polskę
Prognoza
Sztorm Claudia uderza w Wyspy Brytyjskie
Claudia naciera na Wielką Brytanię
Świat
shutterstock_1258424203
Pierwsze opady śniegu i nocny mróz. Pogoda
Prognoza
Członkowie misji Shenzhou-20 wrócili na Ziemię
Wrócili na Ziemię po starciu z kosmicznym śmieciem
Świat
Tajlandia. Przerwanie wału przeciwpowodziowego doprowadziło do powodzi
Fale przerwały wał, domy znalazły się pod wodą
Świat
Blechnum orientale
Najcenniejsze metale świata w paproci. To może zrewolucjonizować ich wydobycie
Nauka
Osuwisko zeszło na wioski w Indonezji po intensywnych opadach deszczu
Lało, osunęła się ziemia. Trwa akcja poszukiwawcza
Świat
Rakieta New Glenn firmy Blue Origin wyniosła dwie satelity, które zmierzają na Marsa
Rakieta New Glenn po udanym starcie. Dołączyła do elitarnego grona
Nauka
Orkan Claudia przyniósł do Hiszpanii wysokie fale
Orkan nad Hiszpanią i Portugalią. Są ofiary śmiertelne
Świat
Deszczowa niedziela
W części kraju będzie mokro. Pogoda na dziś
Prognoza
Trzmiele
"Zaskakująca zdolność". Trzmiele odczytały kod
Nauka
Nocą miejscami popada deszcz
Nocą do Polski wkroczy front. W części kraju zacznie padać
Prognoza
Zorza polarna w Salgotarjan na Węgrzech
Światła północy i południa ozdobiły niebo
Ciekawostki
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica