Prognoza

Pogoda na dziś - niedziela, 14.09. Przed nami zimny, miejscami deszczowy dzień

Będzie pochmurno i deszczowo
Prognoza pogody na niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. W niedzielę 14.09 większość mieszkańców Polski nie zazna dobrych warunków do odpoczynku na świeżym powietrzu. Nie rozpieści także temperatura, która nawet w najcieplejszych regionach tylko nieznacznie przekroczy 20 stopni.

Niedziela w większości Polski będzie pochmurna i deszczowa. Przejściowo opady mogą być intensywne, a we wschodniej połowie kraju lokalnie zagrzmi. Pogodnie przez większość dnia będzie jedynie na Podlasiu. Termometry wskażą maksymalnie od 16 stopni Celsjusza w zachodnich regionach do 23 st. C we wschodniej Polsce. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego wschodu. Od zachodu wiatr będzie skręcać na zachód.

Prognoza pogody na niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza osiągnie od 70 procent na wschodzie do nawet ponad 90 procent w pasie od Pomorza po Małopolskę. W większości kraju zapanują niekorzystne warunki biometeorologiczne - neutralnie poczują się tylko mieszkańcy krańców wschodnich i północno-wschodnich.

Warunki biometeo w niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W pierwszej części dnia zachmurzenie w Warszawie będzie umiarkowane i duże, a w drugiej - nawet całkowite. Przyniesie ono przelotne opady, a być może także burze. Na termometrach pokażą się maksymalnie 22 st. C. Powieje z południowego wschodu, na ogół umiarkowanie, ale w porywach dość silnie. Ciśnienie w południe osiągnie 1000 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Niedziela w Gdańsku, Gdyni i Sopocie upłynie pod znakiem chmur i opadów, przejściowo intensywnych. Temperatura maksymalna wyniesie 18 st. C. Wiatr z różnych kierunków będzie słabo odczuwalny. Ciśnienie w południe wyniesie 1011 hPa i zacznie wzrastać.

Pogoda na dziś - Poznań

Dziś w Poznaniu zapowiada się pochmurny i deszczowy dzień. Słupki rtęci wskażą zaledwie 16 st. C. Zawieje słaby i zmienny wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie 1001 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Wrocław

W niedzielę niebo nad Wrocławiem będzie silnie zachmurzone. Pojawią się opady, okresami o intensywnym natężeniu. Temperatura nie przekroczy 16 st. C. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 998 hPa i zacznie wzrastać.

Pogoda na dziś - Kraków

Dziś mieszkańcy Krakowa nie opędzą się od chmur. Co więcej, będzie padać, a może także rozwinąć się burza. Temperatura wyniesie maksimum 19 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z różnych kierunków. Ciśnienie w południe osiągnie 986 hPa i będzie wzrastać.

Warunki drogowe w niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

