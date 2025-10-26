Pogoda na 16 dni. Wyraźna anomalia na początku listopada

Ogromną częścią europejskiej pogody od wielu dni rządzi niż, którego centrum jest nad Skandynawią. Po obrzeżach tego niżu płynie do nas z północy zimne powietrze, które na początku tygodnia będzie wdzierać się właściwie do całej Europy Środkowej. Podobna cyrkulacja powietrza, blokująca ocieplenie, utrzyma się do połowy tygodnia, a później gdy niż skandynawski zmieni swoje położenie i stopniowo zaniknie, dużo cieplejsze masy powietrza z zachodu będą mogły przedostawać się w głąb kontynentu nie napotykając przeszkody.
Pogoda na 16 dni. Pogoda na 1 listopada - Wszystkich Świętych
Przed nami ziąb na początku tygodnia - w poniedziałek i we wtorek na termometrach czasami zobaczymy zaledwie 6-7 stopni Celsjusza. Później, od czwartku, wraz z napływem łagodniejszego, atlantyckiego powietrza, temperatura wzrośnie nawet do 15-16 st. C i na podobnym poziomie utrzyma się również w pierwszych dniach listopada - podczas Wszystkich Świętych prognozowane jest od 11 st. C na północy do 16 st. C na południu i zachodzie kraju. To oznacza, że średnia dobowa temperatura powietrza będzie wyższa aż o 4-5 stopni od przeciętnej temperatury o tej porze roku. W kolejnych dniach również utrzyma się pokaźna, dodatnia anomalia temperatury i nieraz termometry wskażą około 15 st. C.
Następna, 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.
Autorka/Autor: Tomasz Wasilewski
Źródło: tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: tvnmeteo.pl