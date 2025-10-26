Pogoda na 16 dni. Wyraźna anomalia na początku listopada Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Ogromną częścią europejskiej pogody od wielu dni rządzi niż, którego centrum jest nad Skandynawią. Po obrzeżach tego niżu płynie do nas z północy zimne powietrze, które na początku tygodnia będzie wdzierać się właściwie do całej Europy Środkowej. Podobna cyrkulacja powietrza, blokująca ocieplenie, utrzyma się do połowy tygodnia, a później gdy niż skandynawski zmieni swoje położenie i stopniowo zaniknie, dużo cieplejsze masy powietrza z zachodu będą mogły przedostawać się w głąb kontynentu nie napotykając przeszkody.

Pogoda na 16 dni. Sytuacja baryczna w Europie Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na 16 dni. Pogoda na 1 listopada - Wszystkich Świętych

Przed nami ziąb na początku tygodnia - w poniedziałek i we wtorek na termometrach czasami zobaczymy zaledwie 6-7 stopni Celsjusza. Później, od czwartku, wraz z napływem łagodniejszego, atlantyckiego powietrza, temperatura wzrośnie nawet do 15-16 st. C i na podobnym poziomie utrzyma się również w pierwszych dniach listopada - podczas Wszystkich Świętych prognozowane jest od 11 st. C na północy do 16 st. C na południu i zachodzie kraju. To oznacza, że średnia dobowa temperatura powietrza będzie wyższa aż o 4-5 stopni od przeciętnej temperatury o tej porze roku. W kolejnych dniach również utrzyma się pokaźna, dodatnia anomalia temperatury i nieraz termometry wskażą około 15 st. C.

Następna, 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.

OGLĄDAJ: Tusk: powstanie w Polce Centrum Operacji Satelitarnych

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Silny wiatr w Polsce. Alarmy dla kolejnych regionów