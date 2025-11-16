Pogoda na 16 dni: czeka nas wyraźne ochłodzenie Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda w drugiej połowie listopada będzie na ogół kształtowana przez układy niskiego ciśnienia - początkowo znad środkowej i południowej Europy, następnie również znad zachodniej Europy. Polska znajdzie się w rozległej zatoce chłodu, która obejmie swoim zasięgiem przeważającą część kontynentu.

Pogoda na 16 dni

W pierwszym tygodniu prognozy przeważać będzie napływ chłodnego powietrza polarnego z południowego zachodu i południa Europy. Stąd, zwłaszcza na początku tygodnia i pod jego koniec, spodziewane są na południowym wschodzie kraju intensywne opady deszczu, przejściowo deszczu ze śniegiem, a w górach - samego śniegu. W pozostałych dniach tygodnia opadów będzie zdecydowanie mniej. Nie zabraknie też rozpogodzeń, które przyczynią się do nocnych przymrozków. Uwaga, na drogach zrobi się ślisko. W drugim tygodniu prognozy oraz na początku grudnia sytuacja pogodowa nie ulegnie większym zmianom - wciąż temperatura oscylować będzie wokół 2-5 stopni Celsjusza. Coraz częściej pojawiać się będą opady deszczu ze śniegiem, jak i mokrego śniegu, który podczas nocnych przymrozków będzie zamarzał na jezdniach.