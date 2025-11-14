Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pierwsze opady śniegu i nocny mróz. Pogoda

|
shutterstock_1258424203
Prognozowania temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
W najbliższych dniach czekają nas chwile i cieplejsze, i chłodniejsze. Miejscami pojawi się pierwszy śnieg. Ponadto nocami możemy się spodziewać mrozu. Temperatura spadnie nawet do -5 stopni Celsjusza.

Polska dostała się pod wpływ zatoki niżowej związanej z układami Quirin znad Oceanu Arktycznego i Pepe znad środkowego Atlantyku. Pomiędzy nimi rozciąga się front atmosferyczny oddzielający różne masy powietrza, bowiem północny niż tłoczy zimne masy arktyczne, a niż atlantycki ciepłe znad północnej Afryki. Front chłodny, pchany przez chłód, ma przemieszczać się nad Polską z północy w głąb kraju, wypychając stopniowo masy ciepłego powietrza.

W niedzielę wkraczający do Polski na chwilę ciepły front z deszczem zatrzyma napływ zimna z północy, jednak na północnym wschodzie może już pojawić się pierwszy mokry śnieg. W poniedziałek ciepło zostanie wypchnięte i zastąpione przez kolejny chłodny front wraz z deszczową falą, niosącą obfite opady przechodzące na północnym wschodzie w deszcz ze śniegiem. We wtorek i środę deszcz zostanie już mocno odsunięty na wschód, a w Polsce wystąpić mają przelotne opady śniegu w arktycznej masie powietrza. Nocami możliwy jest mróz do -3/-5 stopni Celsjusza. Będzie to pierwsze wejście zimy na niziny w tym sezonie.

Pogoda na weekend. Tu może spaść śnieg

W sobotę będzie pochmurno z przejaśnieniami na południowym wschodzie oraz rozpogodzeniami na północnym wschodzie. W pasie od Pomorza Zachodniego, Ziemi Lubuskiej i Dolnego Śląska, przez centrum kraju, po Podlasie i Lubelszczyznę okresami popada deszcz do pięciu litrów na metr kwadratowy. Temperatura sięgnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Podkarpaciu. Wiatr wschodni i północno-wschodni, słaby i umiarkowany, na zachodzie chwilami będzie dość silny. 

W niedzielę będzie pochmurno z przejaśnieniami na północnym wschodzie. Okresami popada deszcz o natężeniu 5 l/mkw., a na północnym wschodzie może pojawić się deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą od 3 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 12 st. C no Dolnym Śląsku. Wiatr, wiejący z kierunków południowych, będzie umiarkowany, chwilami silniejszy.

Klatka kluczowa-23824
Prognozowania temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Intensywne opady deszczu, przechodzące w śnieg

Poniedziałek zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami postępującymi od Pomorza w głąb kraju. Na północnym zachodzie dzień upłynie bez opadów, poza tym wystąpią obfite opady deszczu do 20-30 l/mkw., przechodzące na północnym wschodzie w mokry śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na Pomorzu, Warmii i Podlasiu, 6 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Podkarpaciu. Wiatr na południu będzie południowy, poza tym północno-zachodni, umiarkowany. 

We wtorek zachmurzenie będzie kłębiaste umiarkowane i duże. Na wschodzie pojawią się przelotne opady śniegu do trzech centymetrów, a na Pomorzu - deszczu ze śniegiem do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 3 st. C na Podlasiu i w centrum kraju do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, zachodni, będzie umiarkowany i dość silny.

Utrzyma się przedzimie

W środę będzie pogodnie, tylko na Pomorzu i południu kraju pojawi się więcej chmur, z których spadnie do 1-3 centymetrów śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C na Podkarpaciu, przez 4 st. C w centrum kraju do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany.

Klatka kluczowa-23837
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: mykhailo pavlenko/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
pogodaprognozaprognoza pogody
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Sztorm Claudia uderza w Wyspy Brytyjskie
Claudia naciera na Wielką Brytanię
Świat
Członkowie misji Shenzhou-20 wrócili na Ziemię
Wrócili na Ziemię po starciu z kosmicznym śmieciem
Świat
Tajlandia. Przerwanie wału przeciwpowodziowego doprowadziło do powodzi
Fale przerwały wał, domy znalazły się pod wodą
Świat
Blechnum orientale
Najcenniejsze metale świata w paproci. To może zrewolucjonizować ich wydobycie
Nauka
Osuwisko zeszło na wioski w Indonezji po intensywnych opadach deszczu
Lało, osunęła się ziemia. Trwa akcja poszukiwawcza
Świat
Rakieta New Glenn firmy Blue Origin wyniosła dwie satelity, które zmierzają na Marsa
Rakieta New Glenn po pierwszym starcie. Dołączyła do elitarnego grona
Nauka
Orkan Claudia przyniósł do Hiszpanii wysokie fale
Orkan nad Hiszpanią i Portugalią. Są ofiary śmiertelne
Świat
Silny wiatr
Uwaga na silne podmuchy. W prognozie kolejne zagrożenia
Prognoza
Deszczowa niedziela
W części kraju będzie mokro. Pogoda na dziś
Prognoza
Trzmiele
"Zaskakująca zdolność". Trzmiele odczytały kod
Nauka
Nocą miejscami popada deszcz
Nocą do Polski wkroczy front. W części kraju zacznie padać
Prognoza
Zorza polarna w Salgotarjan na Węgrzech
Światła północy i południa ozdobiły niebo
Ciekawostki
Deszcz ze śniegiem
Zmarzniemy. Średnio w ciągu doby będzie od 0 do 5 stopni
Prognoza
Skutki wylania jeziora zaporowego na rzece Matai'an
Wylało jezioro zaporowe. Wioski pod wodą, błotem i gruzem
Świat
Nad Wielką Brytanię nadciąga burza Claudia
Ulewy w Wielkiej Brytanii. W 24 godziny może spaść tyle deszczu, ile w miesiąc
Świat
Smog w Nowym Delhi
Dym z pól uprawnych zatruwa największe miasto świata
Smog
Jesień, wyż, pogodnie
W czwartek będzie ciepło, aura dopisze
Prognoza
Międzynarodowy zespół naukowców odkrył w Australii najstarsze skorupki jaj krokodyli
Wspinały się po drzewach i polowały jak lamparty
Nauka
Zorza polarna
Dwie wyjątkowe noce. Mogą przynieść najsilniejsze od lat zorze polarne
Świat
Pochmurna, mglista, chłodna noc
Czeka nas zimna noc, w dzień mocniej powieje
Prognoza
Wulkan Santa Bárbara - zdjęcie poglądowe
W Portugalii budzi się wulkan
Świat
Deszcz ze śniegiem, śnieg
Nawet 18 stopni, a potem przydadzą się zimowe opony
Prognoza
"Dwugłowy" robak (bez drugiego zooida) - wybarwione mięśnie (zielony) i mózg (czerwony)
Tak wyglądają dwugłowe robaki. Odkryli je Polacy
Nauka
Skumulowana suma opadów śniegu w Europie do 28 listopada
Zimno rozpocznie prawdziwy szturm. Kiedy spadnie śnieg
Prognoza
Hiszpania, burza
Potężne fale w Hiszpanii. Setki interwencji służb
Świat
Jeden z protestujących w miejscu, gdzie odbywa się szczyt klimatyczny
"Nie możemy zjeść pieniędzy"
Świat
Niedźwiedź pojawił się na lotnisku w Japonii
Niedźwiadek na lotnisku. Wstrzymano loty
Świat
Rekin zaatakował surfera w Australii
"Coś wyłoniło się z wody"
Świat
Tajwan. Na wyspie trwają przygotowania do uderzenia tajfunu Fung-wong, 11.11.2025
Kolejne ewakuacje i zamknięte szkoły. Jest apel, by nie wychodzić na plaże
Świat
Pompa ciepła jest coraz bardziej popularnym sposobem modernizacji domowych systemów grzewczych
Pompa ciepła w modernizowanym domu
MATERIAŁ PROMOCYJNY
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica