Pierwsze opady śniegu i nocny mróz. Pogoda

Prognozowania temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Polska dostała się pod wpływ zatoki niżowej związanej z układami Quirin znad Oceanu Arktycznego i Pepe znad środkowego Atlantyku. Pomiędzy nimi rozciąga się front atmosferyczny oddzielający różne masy powietrza, bowiem północny niż tłoczy zimne masy arktyczne, a niż atlantycki ciepłe znad północnej Afryki. Front chłodny, pchany przez chłód, ma przemieszczać się nad Polską z północy w głąb kraju, wypychając stopniowo masy ciepłego powietrza.

W niedzielę wkraczający do Polski na chwilę ciepły front z deszczem zatrzyma napływ zimna z północy, jednak na północnym wschodzie może już pojawić się pierwszy mokry śnieg. W poniedziałek ciepło zostanie wypchnięte i zastąpione przez kolejny chłodny front wraz z deszczową falą, niosącą obfite opady przechodzące na północnym wschodzie w deszcz ze śniegiem. We wtorek i środę deszcz zostanie już mocno odsunięty na wschód, a w Polsce wystąpić mają przelotne opady śniegu w arktycznej masie powietrza. Nocami możliwy jest mróz do -3/-5 stopni Celsjusza. Będzie to pierwsze wejście zimy na niziny w tym sezonie.

Pogoda na weekend. Tu może spaść śnieg

W sobotę będzie pochmurno z przejaśnieniami na południowym wschodzie oraz rozpogodzeniami na północnym wschodzie. W pasie od Pomorza Zachodniego, Ziemi Lubuskiej i Dolnego Śląska, przez centrum kraju, po Podlasie i Lubelszczyznę okresami popada deszcz do pięciu litrów na metr kwadratowy. Temperatura sięgnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Podkarpaciu. Wiatr wschodni i północno-wschodni, słaby i umiarkowany, na zachodzie chwilami będzie dość silny.

W niedzielę będzie pochmurno z przejaśnieniami na północnym wschodzie. Okresami popada deszcz o natężeniu 5 l/mkw., a na północnym wschodzie może pojawić się deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą od 3 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 12 st. C no Dolnym Śląsku. Wiatr, wiejący z kierunków południowych, będzie umiarkowany, chwilami silniejszy.

Prognozowania temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Intensywne opady deszczu, przechodzące w śnieg

Poniedziałek zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami postępującymi od Pomorza w głąb kraju. Na północnym zachodzie dzień upłynie bez opadów, poza tym wystąpią obfite opady deszczu do 20-30 l/mkw., przechodzące na północnym wschodzie w mokry śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na Pomorzu, Warmii i Podlasiu, 6 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Podkarpaciu. Wiatr na południu będzie południowy, poza tym północno-zachodni, umiarkowany.

We wtorek zachmurzenie będzie kłębiaste umiarkowane i duże. Na wschodzie pojawią się przelotne opady śniegu do trzech centymetrów, a na Pomorzu - deszczu ze śniegiem do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 3 st. C na Podlasiu i w centrum kraju do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, zachodni, będzie umiarkowany i dość silny.

Utrzyma się przedzimie

W środę będzie pogodnie, tylko na Pomorzu i południu kraju pojawi się więcej chmur, z których spadnie do 1-3 centymetrów śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C na Podkarpaciu, przez 4 st. C w centrum kraju do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com