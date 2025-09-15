Tutaj pogoda się popsuje. Ostrzeżenia IMGW

Pogoda w poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Alarmy pierwszego stopnia przed burzami zostały wydane w województwach:

zachodniopomorskim , poza powiatami północnymi;

lubuskim ;

wielkopolskim , na zachodzie województwa;

dolnośląskim, w powiatach: głogowskim, polkowickim, bolesławieckim, zgorzeleckim, lubańskim.

W tych miejscach spodziewane są burze z opadami deszczu do 20 litrów na metr kwadratowy oraz porywami wiatru do 80 kilometrów na godzinę. Lokalnie może padać grad.

Ostrzeżenia będą w mocy w poniedziałek w godzinach 14-20.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.