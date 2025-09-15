Tutaj pogoda się popsuje. Ostrzeżenia IMGW

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze
Alarmy pierwszego stopnia przed burzami zostały wydane w województwach:
- zachodniopomorskim, poza powiatami północnymi;
- lubuskim;
- wielkopolskim, na zachodzie województwa;
- dolnośląskim, w powiatach: głogowskim, polkowickim, bolesławieckim, zgorzeleckim, lubańskim.
W tych miejscach spodziewane są burze z opadami deszczu do 20 litrów na metr kwadratowy oraz porywami wiatru do 80 kilometrów na godzinę. Lokalnie może padać grad.
Ostrzeżenia będą w mocy w poniedziałek w godzinach 14-20.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
