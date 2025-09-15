Logo TVN24
Tutaj pogoda się popsuje. Ostrzeżenia IMGW

Burze, deszcz
Pogoda w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl
IMGW opublikował ostrzeżenia meteorologiczne na poniedziałek. Początek tygodnia ma przynieść gwałtowne zjawiska atmosferyczne w zachodniej Polsce. Sprawdź, jakie niebezpieczeństwa mogą nam towarzyszyć.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Alarmy pierwszego stopnia przed burzami zostały wydane w województwach:

  • zachodniopomorskim, poza powiatami północnymi;
  • lubuskim;
  • wielkopolskim, na zachodzie województwa;
  • dolnośląskim, w powiatach: głogowskim, polkowickim, bolesławieckim, zgorzeleckim, lubańskim.

W tych miejscach spodziewane są burze z opadami deszczu do 20 litrów na metr kwadratowy oraz porywami wiatru do 80 kilometrów na godzinę. Lokalnie może padać grad.

Ostrzeżenia będą w mocy w poniedziałek w godzinach 14-20.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Autorka/Autor: red.

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Mariusz/AdobeStock

