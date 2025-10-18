Sztorm na Bałtyku. Ryzyko gwałtownego wezbrania wody

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał alarmy przed sztormem na Morzu Bałtyckim. Obowiązują one od Bałtyku Południowego aż po Bałtyk Centralny.
Na Bałtyku Południowym synoptycy ostrzegają przed wiatrem wiejącym z północy o sile od 6 do 7, w porywach do 8-9 w skali Beauforta. Na Bałtyku Południowo-Wschodnim wiatr będzie wiał z kierunków północnych i osiąga od 6 do 7, w porywach 8-9 w skali Beauforta. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 18 w sobotę.
Zdjęcia sztormowej pogody w Ustce otrzymaliśmy na Kontakt24.
Sztorm na Bałtyku i dynamiczna pogoda w Ustce
Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych
IMGW ostrzega również przed wezbraniem z przekroczeniem stanów alarmowych w związku z napełnieniem Bałtyku, które w sobotę wyniosło 526 centymetrów. Alarmy są w mocy w zlewniach Elbląga i Zalewu Wiślanego do Nogatu (do godz. 20 w sobotę) oraz na Zalewie Szczecińskim (do godz. 23 w sobotę).
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gwałtowne wzrosty stanów wody
W związku z wysokim napełnieniem Bałtyku synoptycy IMGW ostrzegają także przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. Obowiązuje ono na Wybrzeżu Wschodnim i morskich wodach wewnętrznych RP na obszarze Bałtyku Południowo-Wschodniego oraz Martwej Wisły. Alarmy są w mocy do godz. 15 w sobotę.
Czym jest ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia
Ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia oznacza, że obserwowane lub prognozowane stany wody układają się powyżej stanów ostrzegawczych z tendencją wzrostową z możliwością krótkotrwałego przekroczenia stanów alarmowych.
Czym jest ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia
Ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia oznacza, że obserwowane lub prognozowane stany wody układają się poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym obserwowany lub prognozowany jest gwałtowny wzrost stanu wody z możliwością lokalnego, krótkotrwałego osiągnięcia lub przekroczenia stanów ostrzegawczych lub alarmowych.
