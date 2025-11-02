Warunki biometeo w poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady deszczu

Żółte ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu zostały ogłoszone w województwach:

dolnośląskim , w powiatach: kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, świdnickim, dzierżoniowskim, kłodzkim, ząbkowickim, strzelińskim, oławskim;

opolskim , w powiatach: nyskim, brzeskim;

śląskim , w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim;

małopolskim, w powiatach: suskim, nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim.

W tych powiatach spodziewane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów wyniesie miejscami od 30 do 40 litrów na metr kwadratowy, a w województwie małopolskim - od 35 do 45 l/mkw.

W województwach dolnośląskim i opolskim ostrzeżenia pozostałą w mocy do godziny 10 w poniedziałek. W województwie śląskim będą ważne w godzinach 2-22 w poniedziałek, a w województwie małopolskim - od godz. 6 w poniedziałek do północy.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Żółte ostrzeżenia przed gęstymi mgłami zostały ogłoszone w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach: kamieńskim, goleniowskim, stargardzkim, choszczeńskim, wałeckim, drawskim, łobeskim, gryfickim, świdwińskim, szczecineckim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim;

pomorskim , w powiatach: puckim, wejherowskim, kartuskim, Gdańsk, Gdynia, wejherowskim, gdańskim, tczewskim, nowodworskim, malborskim, starogardzkim, sztumskim, kwidzyńskim, kościerskim, bytowskim, człuchowskim, złotowskim, chojnickim;

warmińsko-mazurskim , w powiatach: braniewskim, elbląskim, Elbląg;

wielkopolskim, w powiecie złotowskim.

W zasięgu mgieł widzialność może miejscami wynosić około 200 metrów, a lokalnie poniżej 100 metrów.

Ostrzeżenia pozostaną w mocy do godziny 8 w poniedziałek.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.