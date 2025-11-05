Widzialność znów będzie znacznie ograniczona. Są ostrzeżenia

IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła
Żółte ostrzeżenia przed gęstą mgłą zostały wydane w województwach:
- opolskim, w powiatach: brzeskim i nyskim;
- śląskim, poza północnymi powiatami województwa;
- małopolskim, poza jego centralną częścią i powiatem tatrzańskim;
- podkarpackim, poza jego południowo-wschodnią częścią;
- świętokrzyskim, poza północnymi powiatami;
- dolnośląskim, w powiatach: polkowickim, głogowskim, lubińskim, legnickim, Legnica, bolesławieckim;
- lubuskim, w powiatach: wschowskim, nowosolskim, zielonogórskim, Zielona Góra, krośnieńskim, świebodzińskim, żagańskim, żarskim.
W tych miejscach prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami - zwłaszcza w dolinach rzecznych - wynosić poniżej 200 metrów.
Ostrzeżenia będą w mocy do godziny 10 w czwartek.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Autorka/Autor: red.
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock