Widzialność znów będzie znacznie ograniczona. Są ostrzeżenia

IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Żółte ostrzeżenia przed gęstą mgłą zostały wydane w województwach:

opolskim , w powiatach: brzeskim i nyskim;

śląskim , poza północnymi powiatami województwa;

małopolskim , poza jego centralną częścią i powiatem tatrzańskim;

podkarpackim , poza jego południowo-wschodnią częścią;

świętokrzyskim , poza północnymi powiatami;

dolnośląskim , w powiatach: polkowickim, głogowskim, lubińskim, legnickim, Legnica, bolesławieckim;

lubuskim, w powiatach: wschowskim, nowosolskim, zielonogórskim, Zielona Góra, krośnieńskim, świebodzińskim, żagańskim, żarskim.

W tych miejscach prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami - zwłaszcza w dolinach rzecznych - wynosić poniżej 200 metrów.

Ostrzeżenia będą w mocy do godziny 10 w czwartek.

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.