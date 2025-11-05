Logo TVN24
Widzialność znów będzie znacznie ograniczona. Są ostrzeżenia

Jesień, mgły
Warunki biometeo w środę
Źródło: tvnmeteo.pl
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) znów ostrzega przed gęstą mgłą. W siedmiu województwach wydano alarmy pierwszego stopnia. Sprawdź szczegóły.

IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Żółte ostrzeżenia przed gęstą mgłą zostały wydane w województwach:

  • opolskim, w powiatach: brzeskim i nyskim;
  • śląskim, poza północnymi powiatami województwa;
  • małopolskim, poza jego centralną częścią i powiatem tatrzańskim;
  • podkarpackim, poza jego południowo-wschodnią częścią;
  • świętokrzyskim, poza północnymi powiatami;
  • dolnośląskim, w powiatach: polkowickim, głogowskim, lubińskim, legnickim, Legnica, bolesławieckim;
  • lubuskim, w powiatach: wschowskim, nowosolskim, zielonogórskim, Zielona Góra, krośnieńskim, świebodzińskim, żagańskim, żarskim.
W tych miejscach prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami - zwłaszcza w dolinach rzecznych - wynosić poniżej 200 metrów.

Ostrzeżenia będą w mocy do godziny 10 w czwartek.

02 meteo imgw.jpg
02 meteo imgw.jpg
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Autorka/Autor: red.

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

mgłaIMGW
