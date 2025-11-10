IMGW ostrzega. Noc pod znakiem mgły

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał alarmy pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła
Żółte ostrzeżenia przed gęstą mgłą obowiązują w województwach:
- zachodniopomorskim, poza powiatami północnymi;
- wielkopolskim, na wschodzie województwa;
- lubuskim, w powiatach północnych.
W tych miejscach synoptycy prognozują wystąpienie gęstych mgieł, w zasięgu których widzialność może być miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Ostrzeżenia będą w mocy do godziny 9 we wtorek.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
