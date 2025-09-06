Od rana ulewy, burze i grad. Alarmy IMGW

Warunki biometeo w sobotę

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - burze

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami są w mocy w województwach:

świętokrzyskim , w powiatach: buskim, pińczowskim, jędrzejowskim, włoszczowskim;

małopolskim , poza krańcami zachodnimi i północno-zachodnimi;

śląskim , w powiecie żywieckim;

podkarpackim , w powiatach południowych;

lubelskim , w powiatach: radzyńskim, łukowskim, ;

mazowieckim , poza północnym zachodem regionu;

łódzkim , w powiatach: rawskim, skierniewickim, Skierniewice;

podlaskim ;

warmińsko-mazurskim, poza powiatami zachodnimi.

Prognozowane są burze, którym miejscami towarzyszyć będzie silny deszcz od 20 do 35 litrów wody na metr kwadratowy oraz wiatr wiejący z prędkością do 70 kilometrów na godzinę. Lokalnie może spaść grad.

W województwach: małopolskim, śląskim i świętokrzyskim alerty będą ważne do godziny 10 w sobotę. W woj. mazowieckim, lubelskim i łódzkim groźnie będzie w godz. 9.30-14 w sobotę, a w pozostałych regionach - w godz. 12-20 tego samego dnia.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - silny deszcz z burzami

Żółte alarmy przed silnym deszczem z burzami wydano w województwach:

lubuskim , w powiatach: żarskim, żagańskim, zielonogórskim, Zielona Góra, nowosolskim, wschowskim;

wielkopolskim , w powiatach południowych i wschodnich;

dolnośląskim;

opolskim , poza krańcami wschodnimi;

łódzkim , w powiatach: poddębickim, sieradzkim, wieruszowskim, wieluńskim;

kujawsko-pomorskim.

Tutaj spodziewane są opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Wysokość opadu wyniesie miejscami od 30 do 40 l/mkw. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 65 km/h.

W województwach dolnośląskim i opolskim ostrzeżenia będą ważne do 7 w sobotę. W województwie lubuskim, wielkopolskim i łódzkim alerty będą w mocy do godz. 10-12 w sobotę, zaś w woj. kujawsko-pomorskim - w godz. 10-18 tego samego dnia.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - upał

Alarmy pierwszego stopnia przed upałem obowiązują w województwach:

podlaskim , w powiatach: siemiatyckim, hajnowskim;

mazowieckim , w powiecie łosickim;

lubelskim, w powiatach: bialskim, Bielsko-Biała, parczewskim, włodawskim, chełmskim, Chełm, łęczyńskim, krasnostawskim, hrubieszowskim, zamojskim, Zamość, tomaszowskim.

Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień wzrośnie do około 30 stopni Celsjusza. Alarmy będą w mocy w sobotę w godz. 12-18.

Groźne burze z piorunami Źródło: PAP

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.