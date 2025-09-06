Logo TVN24
Prognoza

Od rana ulewy, burze i grad. Alarmy IMGW

Burza, ulewa
Warunki biometeo w sobotę
IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne. W dużej części kraju sobota ma przynieść gwałtowne zjawiska pogodowe - ulewny deszcz, burze i opady gradu.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - burze

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami są w mocy w województwach:

  • świętokrzyskim, w powiatach: buskim, pińczowskim, jędrzejowskim, włoszczowskim;
  • małopolskim, poza krańcami zachodnimi i północno-zachodnimi;
  • śląskim, w powiecie żywieckim;
  • podkarpackim, w powiatach południowych;
  • lubelskim, w powiatach: radzyńskim, łukowskim, ;
  • mazowieckim, poza północnym zachodem regionu;
  • łódzkim, w powiatach: rawskim, skierniewickim, Skierniewice;
  • podlaskim;
  • warmińsko-mazurskim, poza powiatami zachodnimi.

Prognozowane są burze, którym miejscami towarzyszyć będzie silny deszcz od 20 do 35 litrów wody na metr kwadratowy oraz wiatr wiejący z prędkością do 70 kilometrów na godzinę. Lokalnie może spaść grad.

W województwach: małopolskim, śląskim i świętokrzyskim alerty będą ważne do godziny 10 w sobotę. W woj. mazowieckim, lubelskim i łódzkim groźnie będzie w godz. 9.30-14 w sobotę, a w pozostałych regionach - w godz. 12-20 tego samego dnia.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - silny deszcz z burzami

Żółte alarmy przed silnym deszczem z burzami wydano w województwach:

  • lubuskim, w powiatach: żarskim, żagańskim, zielonogórskim, Zielona Góra, nowosolskim, wschowskim;
  • wielkopolskim, w powiatach południowych i wschodnich;
  • dolnośląskim;
  • opolskim, poza krańcami wschodnimi;
  • łódzkim, w powiatach: poddębickim, sieradzkim, wieruszowskim, wieluńskim;
  • kujawsko-pomorskim.

Tutaj spodziewane są opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Wysokość opadu wyniesie miejscami od 30 do 40 l/mkw. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 65 km/h.

W województwach dolnośląskim i opolskim ostrzeżenia będą ważne do 7 w sobotę. W województwie lubuskim, wielkopolskim i łódzkim alerty będą w mocy do godz. 10-12 w sobotę, zaś w woj. kujawsko-pomorskim - w godz. 10-18 tego samego dnia.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - upał

Alarmy pierwszego stopnia przed upałem obowiązują w województwach:

  • podlaskim, w powiatach: siemiatyckim, hajnowskim;
  • mazowieckim, w powiecie łosickim;
  • lubelskim, w powiatach: bialskim, Bielsko-Biała, parczewskim, włodawskim, chełmskim, Chełm, łęczyńskim, krasnostawskim, hrubieszowskim, zamojskim, Zamość, tomaszowskim.

Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień wzrośnie do około 30 stopni Celsjusza. Alarmy będą w mocy w sobotę w godz. 12-18.

Groźne burze z piorunami
Groźne burze z piorunami
Źródło: PAP

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Autorka/Autor: red.

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Wailani/Shutterstock

