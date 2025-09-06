Od rana ulewy, burze i grad. Alarmy IMGW

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - burze
Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami są w mocy w województwach:
- świętokrzyskim, w powiatach: buskim, pińczowskim, jędrzejowskim, włoszczowskim;
- małopolskim, poza krańcami zachodnimi i północno-zachodnimi;
- śląskim, w powiecie żywieckim;
- podkarpackim, w powiatach południowych;
- lubelskim, w powiatach: radzyńskim, łukowskim, ;
- mazowieckim, poza północnym zachodem regionu;
- łódzkim, w powiatach: rawskim, skierniewickim, Skierniewice;
- podlaskim;
- warmińsko-mazurskim, poza powiatami zachodnimi.
Prognozowane są burze, którym miejscami towarzyszyć będzie silny deszcz od 20 do 35 litrów wody na metr kwadratowy oraz wiatr wiejący z prędkością do 70 kilometrów na godzinę. Lokalnie może spaść grad.
W województwach: małopolskim, śląskim i świętokrzyskim alerty będą ważne do godziny 10 w sobotę. W woj. mazowieckim, lubelskim i łódzkim groźnie będzie w godz. 9.30-14 w sobotę, a w pozostałych regionach - w godz. 12-20 tego samego dnia.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - silny deszcz z burzami
Żółte alarmy przed silnym deszczem z burzami wydano w województwach:
- lubuskim, w powiatach: żarskim, żagańskim, zielonogórskim, Zielona Góra, nowosolskim, wschowskim;
- wielkopolskim, w powiatach południowych i wschodnich;
- dolnośląskim;
- opolskim, poza krańcami wschodnimi;
- łódzkim, w powiatach: poddębickim, sieradzkim, wieruszowskim, wieluńskim;
- kujawsko-pomorskim.
Tutaj spodziewane są opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Wysokość opadu wyniesie miejscami od 30 do 40 l/mkw. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 65 km/h.
W województwach dolnośląskim i opolskim ostrzeżenia będą ważne do 7 w sobotę. W województwie lubuskim, wielkopolskim i łódzkim alerty będą w mocy do godz. 10-12 w sobotę, zaś w woj. kujawsko-pomorskim - w godz. 10-18 tego samego dnia.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - upał
Alarmy pierwszego stopnia przed upałem obowiązują w województwach:
- podlaskim, w powiatach: siemiatyckim, hajnowskim;
- mazowieckim, w powiecie łosickim;
- lubelskim, w powiatach: bialskim, Bielsko-Biała, parczewskim, włodawskim, chełmskim, Chełm, łęczyńskim, krasnostawskim, hrubieszowskim, zamojskim, Zamość, tomaszowskim.
Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień wzrośnie do około 30 stopni Celsjusza. Alarmy będą w mocy w sobotę w godz. 12-18.
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Autorka/Autor: red.
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Wailani/Shutterstock