Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Burze i ulewy. Nadchodzą dni z trudną pogodą. Ostrzeżenia IMGW

Silne opady deszczu
Warunki biometeo w piątek
Źródło: tvnmeteo.pl
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej planuje wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami i ulewami. Alarmy mogą pojawić się w piątek i w weekend. Sprawdź, gdzie aura może być groźna.

Jak poinformowała w piątek synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, zatoka niżowa z deszczowym frontem odsunęła się znad wschodniej Polski. Ale układ ten rozpoczął okres wędrówki kolejnych frontów znad Oceanu w głąb kontynentu europejskiego. Wir niżowy Xerxes znad północnego Atlantyku tłoczy chłodne masy powietrza polarnego, w których formuje się kilka stref przelotnych opadów deszczu i burz.

- I taki właśnie pas zjawisk wkroczy do Polski w piątek jeszcze przed południem, nad zachodnią połowę kraju - dodała.

Przed nami deszczowe dni. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali prognozę zagrożeń. Wynika z niej, że pojawią się burze, będzie też obficie padać.

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek

W piątek mogą pojawić się ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w województwach zachodniopomorskim i lubuskim (w powiatach północnych).

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek
Prognoza zagrożeń IMGW na piątek
Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę

W sobotę niebezpiecznie może być tylko na południu kraju. Tego dnia ostrzeżenia przed burzami mogą obowiązywać w województwie śląskim, w powiatach: żywieckim, bielskim, Bielsko-Biała, cieszyńskim.

Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę
Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę
Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na niedzielę

W niedzielę ostrzeżenia IMGW przed burzami mogą pojawić się w województwie podkarpackim.

Poza tym prognozowane są intensywne opady deszczu. Żółte alarmy przed nimi mogą obowiązywać w województwie śląskim.

IMGW planuje także wydać ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim, świętokrzyskim, małopolskim.

Prognoza zagrożeń IMGW na niedzielę
Prognoza zagrożeń IMGW na niedzielę
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Groźne burze z piorunami
Groźne burze z piorunami
Źródło: PAP

Autorka/Autor: red.

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Toa55/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
IMGWulewyburze
Czytaj także:
Mniszek lekarski
Odkryto tajemnicę dmuchawców
Nauka
Rzeka Nysa Kłodzka zalała Kłodzko
Jak szybko da się przewidzieć powódź? Meteorolog odpowiada
Polska
Mgła, Warszawa
Jest pięknie, ale też niebezpiecznie
Polska
AdobeStock_1690657958
Dziś miejscami zagrzmi i popada
Prognoza
Burza, noc, pioruny, Polska
Gdzie jest burza? Błyska się po zmierzchu
Polska
Wyspa powstała po cofnięciu się lodowca Alsek
Alaska ma nową wyspę
Świat
Ulewa w Tokio
Ulewa w stolicy. Brak prądu, jest ofiara śmiertelna
Świat
Noc, wczesna jesień, po deszczu, chłodno
Przed nami deszczowa, miejscami mglista noc
Prognoza
Bali
Zalane schronisko dla psów. "To, co się stało, łamie serce"
Świat
Po ulewach we Włoszech strażacy interweniowali ponad 100 razy
Ewakuacja kilkudziesięciu osób z kempingu, osuwisko zablokowało drogę
Świat
Koza Jo gwiazdą internetu. Sławę zyskała błyskawicznie
Zrobił minę, sławę zyskał błyskawicznie
Ciekawostki
Deszcz, ulewy
Niż za niżem. Nadchodzą kolejne intensywne opady
Prognoza
Susza (zdjęcie poglądowe)
Takich opadów nie było od dawna. Jak wpłyną na suszę?
Franciszek Wajdzik
shutterstock_2164009465
Lwy zagryzły pracownika zoo na oczach turystów
Świat
Nocne niebo
Księżyc będzie "gasił" gwiazdy. Wyjątkowe zjawisko lada moment
Ciekawostki
Powódź na Bali
Dramat na rajskiej wyspie. Rośnie liczba ofiar
Świat
Skutki nawałnicy w gminie Callosa de Segura na południu Hiszpanii
"Absolutnie przerażające". Wielkie zniszczenia w zaledwie kilkanaście minut
Świat
Wodowskaz
Ulewy w Polsce. Czy może dojść do powodzi?
Polska
Fragment ściany zawalonego kościoła w Trzęsaczu (woj. zachodniopomorskie)
Zjada nam plaże. Dlaczego?
Agnieszka Stradecka
Zrzut ekranu 2025-09-11 o 07
Leje. Miejscami spadło dwa razy więcej deszczu niż w całym wrześniu
Polska
Deszcz
Deszcz, do 23 stopni i niekorzystny biomet
Prognoza
AdobeStock_176984252
Drzewa gubią liście wcześniej niż zwykle. "To efekt zmian klimatu"
Ciekawostki
Zalana ulica
Deszczowy front przemierzy kraj. Pogoda na jutro
Prognoza
Łazik Perseverance bada krater Jezero na Marsie
Życie na Marsie? Znaleziono "jeden z najlepszych dotychczas dowodów"
Nauka
Powódź w prowincji Sindh w Pakistanie
1,6 miliona osób zagrożonych powodzią
Świat
majorka
Wiało tak, że oderwało balustradę
Świat
Deszcz, deszczowa aura
Nadciągają ulewy. Co przyniesie weekend?
Prognoza
Rosnący warkocz komety 3I/ATLAS
Podejrzewano, że to statek obcych. Teraz wytwarza warkocz
Nauka
Ocean Atlantycki (okolice Portoryko)
Zaskakująca cisza na Atlantyku
Świat
Koala - zdjęcie poglądowe
Ta szczepionka może uchronić koale przed wyginięciem
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica