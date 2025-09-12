Warunki biometeo w piątek Źródło: tvnmeteo.pl

Jak poinformowała w piątek synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, zatoka niżowa z deszczowym frontem odsunęła się znad wschodniej Polski. Ale układ ten rozpoczął okres wędrówki kolejnych frontów znad Oceanu w głąb kontynentu europejskiego. Wir niżowy Xerxes znad północnego Atlantyku tłoczy chłodne masy powietrza polarnego, w których formuje się kilka stref przelotnych opadów deszczu i burz.

- I taki właśnie pas zjawisk wkroczy do Polski w piątek jeszcze przed południem, nad zachodnią połowę kraju - dodała.

Przed nami deszczowe dni. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali prognozę zagrożeń. Wynika z niej, że pojawią się burze, będzie też obficie padać.

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek

W piątek mogą pojawić się ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w województwach zachodniopomorskim i lubuskim (w powiatach północnych).

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę

W sobotę niebezpiecznie może być tylko na południu kraju. Tego dnia ostrzeżenia przed burzami mogą obowiązywać w województwie śląskim, w powiatach: żywieckim, bielskim, Bielsko-Biała, cieszyńskim.

Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na niedzielę

W niedzielę ostrzeżenia IMGW przed burzami mogą pojawić się w województwie podkarpackim.

Poza tym prognozowane są intensywne opady deszczu. Żółte alarmy przed nimi mogą obowiązywać w województwie śląskim.

IMGW planuje także wydać ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim, świętokrzyskim, małopolskim.

Prognoza zagrożeń IMGW na niedzielę Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Groźne burze z piorunami Źródło: PAP