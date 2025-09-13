Burze i ulewy. Długi pas miejsc, w których pogoda mocno się popsuje

Prognoza pogody na sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW. Burze i ulewy

Ostrzeżenia IMGW obowiązują:

- w województwie warmińsko-mazurskim;

- w zachodniej części woj. podlaskiego;

- we wschodniej części woj. kujawsko pomorskiego;

- w województwie mazowieckim;

- w województwie łódzkim;

- na wschodnich krańcach woj. wielkopolskiego;

- w zachodniej połowie woj. świętokrzyskiego;

- w woj. śląskim;

- w woj. małopolskim;

- na wschodzie i południu woj. opolskiego.

01 meteo imgw.jpg Źródło: IMGW

Intensywne opady deszczu, burze, silny deszcz z burzami

W sobotę w woj. warmińsko-mazurskim, mazowieckim (na zachód od Warszawy), kujawsko-pomorskim, łódzkim wystąpią opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Suma opadów może dochodzić tam od 15 do 40 litrów na metr kwadratowy. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 65 kilometrów na godzinę.

W woj. podlaskim, na wchodzie woj. warmińsko-mazurskiego, wschodzie woj. mazowieckiego, w woj. łódzkim, świętokrzyskim, śląskim, małopolskim i opolskim prognozowane są lokalne burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 25 l/mkw., porywy wiatru do 65 km/h i mały grad.

W woj. śląskim i opolskim przewiduje się opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana suma opadów może wynieśc 20-35 l/mkw.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.