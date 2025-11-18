W Polsce sypnęło śniegiem. Zdjęcia i nagrania

W poniedziałek w części kraju pojawił się śnieg. Biało zrobiło się między innymi w Karkonoszach, na Przełęczy Okraj łączącej Polskę i Czechy.
Śnieg nie odpuszczał także we wtorkowy poranek. Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, na Pomorzu, około godziny 6 w rejonie Zatoki Pomorskiej oraz w pasie Koszalin-Ustka-Chojnice występowały opady deszczu ze śniegiem, które w głębi lądu przechodziły w śnieg.
Synoptyk dodała, że około godziny 7 zagrzmiało w rejonie Koszalina. W ciągu dnia możliwe są krótkotrwałe śnieżyce na wybrzeżu i Pomorzu oraz na Warmii i Mazurach, docierające rano nawet nad Suwalszczyznę. Opady śniegu mogą wynieść do 5 centymetrów w ciągu godziny, niewykluczone więc, że lokalnie wystąpią utrudnienia w komunikacji.
Śnieg w obiektywach Reporterów24
Wieczorem biały puch spowił Dolny Śląsk. Na Kontakt24 otrzymaliśmy urokliwe zdjęcia zaśnieżonej Świątyni Wang w Karpaczu, najstarszego drewnianego kościoła w Polsce. Biało zrobiło się również w Jakuszycach.
Listopadowa zima przy kościółku Wang w Karpaczu
Śnieżna aura zapanowała także na innych obszarach podgórskich, w Beskidach i Tatrach.
Opady śniegu wystąpiły również na północy kraju, w pasie od Pomorza Zachodniego po Warmię i Mazury. We wtorkowy poranek Gdańsk był spowity warstwą śniegu.
Biało w Gdańsku
Śnieg w Tuchomie (Pomorskie)
Ulice zabieliły się także w okolicach Poznania.
Śnieg w Polsce. Uważajmy na drogach
Śnieg pojawił się także w Tatrach. Sieć Obserwatorów Burz udostępniła zdjęcia z Kuźnic, informując, że na południu miejscami zrobiło się biało, a lokalnie ślisko. Zaleciła, by uważać na drogach, ponieważ miejscami warunki do jazdy są trudne.
Wieczorem padało także w Małopolsce czy na Lubelszczyźnie. Poniższe nagranie pochodzi z Jeziorszczyzny, części Kazimierza Dolnego w województwie lubelskim.
Jak dodała Arleta Unton-Pyziołek, w północnej Polsce o godz. 6 zaobserwowano ujemne temperatury. - 1 stopień Celsjusza zanotowano w Gdańsku, Elblągu, Olsztynie, Toruniu, Pile czy Gorzowie Wielkopolskim. W Zakopanem były -2 st. C, a na Śnieżce i Kasprowym Wierchu - aż -9 st. C. Tam, gdzie temperatura pozostanie na minusie, śnieg utrzyma się przed dłuższy czas.
