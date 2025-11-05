Logo TVN24
Nadleśnictwo Siewierz. Daniel w opałach. Apel Lasów Państwowych

lasy
Daniel albinos w polu kukurydzy, powiat turecki
Źródło: Kontakt24/ Andrzej
W poroże młodego daniela wplatał się sznur lub kabel. Nadleśnictwo Siewierz chce pomóc zwierzęciu i apeluje o pomoc w jego odnalezieniu. "Wystarczy zrobić zdjęcie i wysłać sms z lokalizacją" - napisali leśnicy w poście w mediach społecznościowych.

Kilka dni temu na terenie powiatu myszkowskiego (woj. śląskie) zaobserwowano młodego daniela. Na jego porożu był owinięty sznur lub kabel. Pan Dawid, który sfotografował zwierzę w potrzebie, poprosił o interwencję Nadleśnictwo Siewierz.

"Daniel w opałach". Jest apel leśników

"Uwaga! Prosimy o pomoc. Daniel w opałach" - napisało Nadleśnictwo Siewierz w poście opublikowanym w środę w mediach społecznościowych. Dodało, że o danielu z wplątanym przedmiotem w poroże zostali poinformowani pracownicy nadleśnictwa. Jednak nikt z pracowników Lasów Państwowych nie zauważył zwierzęcia w ciągu ostatnich kilku dni.

"Dlatego liczymy na Państwa pomoc. Wystarczy zrobić zdjęcie i wysłać sms z lokalizacją na numer: 608 611 371. Mamy nadzieję, że nie będzie za późno i zwierzę uda się uwolnić z niebezpiecznego balastu, który może go unieruchomić, wplątując się w jakąś roślinność" - dodało.

To nie pierwszy daniel, który potrzebuje pomocy leśników. W 2020 r. w Mysłowicach inny przedstawiciel tego gatunku zaplatał się w wyrzucony do lasu sznurkowy dywan. Wówczas zgłoszenie mieszkańca - pana Marka, uruchomiło szybką interwencję strażaków i zwierzę przeżyło.

Autorka/Autor: anw/dd

Źródło: Nadleśnictwo Siewierz, Lasy Państwowe

Źródło zdjęcia głównego: facebook.com/NadlesnictwoSiewierz

zwierzęta
