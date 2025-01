Aura w Polsce znacznie się pogorszyła za sprawą niżu Charly, który sprowadził do nas intensywne opady śniegu. Najtrudniejsza sytuacja panuje na Pomorzu Zachodnim, gdzie kilkadziesiąt tysięcy odbiorców jest pozbawionych prądu. Strażacy mają pełne ręce roboty, usuwają z dróg powalone gałęzie i drzewa. Warunki do podróżowania są trudne - miejscami jezdnie są nieprzejezdne.

"Warunki są trudne. Cały czas występują opady śniegu"

Wymagająca pogoda dla kierowców

Powalone drzewa na Pomorzu Zachodnim

Od sobotniego poranka w całym Zachodniopomorskiem straż pożarna interweniowała 74 razy, głównie do usuwania powalonych drzew i gałęzi. Najwięcej zdarzeń było w rejonie Koszalina i Szczecinka. Nie ma osób poszkodowanych. Utrudnienia występują też na głównych drogach w regionie, gdzie utrzymuje się błoto pośniegowe. "Nasze służby od godzin nocnych pracują w celu minimalizacji skutków zimy. W nocy wyjechaliśmy pond 100 razy obsypując drogi solą. Śnieg może padać do godzin porannych w niedzielę" - poinformowała na platformie X GDDKiA o. Szczecin. Stan wody w porcie w Świnoujściu przekroczył o 40 cm stan alarmowy (580 cm). Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Wydział Zarządzania Kryzysowego. - To za sprawą silnego wiatru o średniej prędkości do 50 kilometrów na godzinę, w porywach do 85 km/h. Wiatr wieje z kierunku północno-zachodniego i północnego i powoduje napór wody z Bałtyku - przekazał Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta w Świnoujściu. Państwowa Straż Pożarna zadecydowała o zabezpieczeniu slipów workami z piaskiem. - Ma to zapobiec przelaniu się wody na chodnik. Nie ma zagrożenia dla budynków mieszkalnych, działania te mają bardziej charakter prewencyjny. Na miejscu działa pięć zastępów, w tym Komendant Powiatowy PSP - przekazał rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie asp. Dariusz Schacht. Sytuacja jest też monitorowana przez Wydział Zarządzania Kryzysowego.