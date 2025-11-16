Mróz w Polsce. Gdzie było najzimniej?

Prognoza pogody na niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

Niedziela upływa pod znakiem pochmurnej aury. Rano występują miejscami słabe i umiarkowane opady deszczu o sumie do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, aktualnie strefa frontowa rozciąga się od Podkarpacia i Lubelszczyzny, przez Ziemię Łódzką, po Pomorze Zachodnie.

Rano opady marznące występowały na Pomorzu, a także Warmii i Mazurach.

Mróz w Polsce. Przy gruncie -9 stopni

Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w nocy z soboty na niedzielę temperatura minimalna przy gruncie, na wysokości 5 centymetrów, spadła w Białymstoku, Łebie i Olsztynie do -9 stopni Celsjusza. Ujemne wartości na termometrach odnotowano na północy i północnym wschodzie kraju.

Temperatura minimalna przy gruncie w nocy z soboty na niedzielę Źródło: IMGW

Minionej nocy najniższą temperaturę odnotowano w Białymstoku. Na termometrach było tam -5,9 st. C.

Temperatura minimalna w nocy z soboty na niedzielę Źródło: IMGW