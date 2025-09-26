Kule światła mknęły nad Polską

Bolid nad Wielkopolską Źródło: Mateusz Kalisz (AstroLife), stacja SN44 - Przedbórz

Jak informuje firma Skytinel, która zajmuje się monitoringiem polskiego nieba, najjaśniejszy z bolidów pojawił się o godzinie 23.42 w okolicach Konina w Wielkopolsce. Jego przelot zarejestrowały kamery z obserwatorium w Przedborzu w woj. łódzkim. To samo obserwatorium uwieczniło kulę światła przelatującą nad województwem łódzkim. Mateusz Kalisz, autor portalu AstroLife, podzielił się w sieci nagraniem bolidu o godzinie 20.51.

Bolid nad Wielkopolską Źródło: Mateusz Kalisz (AstroLife), stacja SN45 - Przedbórz/Skytinel

Bolid nad woj. łódzkim Źródło: AstroLife

Czym jest bolid

Bolid to niezwykle jasny meteor. Zjawisko powstaje poprzez wejście w atmosferę obiektu o wielkości kilku centymetrów i więcej. W tym czasie jego powierzchnia nagrzewa się do kilku tysięcy stopni Celsjusza, co powoduje jego spalanie widoczne w postaci efektownej smugi na niebie.