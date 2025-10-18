Krupa śnieżna spadła na Podkarpaciu

Krupa śnieżna w Jaworniku (woj. podkarpacie) Źródło: X/Sieć Obserwatorów Burz

Jak poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w sobotę Polska znajduje się pod wpływem tylnej części niżu Henning znad Białorusi ze strefą frontu na wschodzie. Za nim do Polski napływa zdecydowanie chłodniejsze powietrze polarne morskie, w wyniku czego na niebie tworzą się chmury. Przynoszą one opady, miejscami obfite - lokalnie na Mazowszu, Pomorzu oraz Warmii i Mazurach spadło do 20 litrów wody na metr kwadratowy.

Krupa śnieżna w Polsce

W sobotę pada jednak nie tylko deszcz - mieszkańcy niektórych rejonów Polski byli dziś świadkami opadów krupy śnieżnej. Jak podał nasz synoptyk, największą szansę wystąpienia miały one w rejonie północno-wschodniej Polski oraz na obszarach podgórskich.

Krupa śnieżna spadła między innymi w Jaworniku w województwie podkarpackim, co widać na nagraniu opublikowanym przez jednego z użytkowników Sieci Obserwatorów Burz.

Czym jest krupa śnieżna

Krupa śnieżna to opad atmosferyczny w postaci kulistych, nieprzezroczystych ziarenek lodowych. Mogą być one całkowicie porowate lub mieć lodową otoczkę. Zwykle mają średnicę od dwóch do pięciu milimetrów, ale mogą być nieco mniejsze lub większe - od 1 do 15 mm. Krupa jest mniej biała niż śnieg, a padając na twarde powierzchnie odbija się od nich.