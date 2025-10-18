Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Krupa śnieżna spadła na Podkarpaciu

Krupa śnieżna w Jaworniku (woj. podkarpacie)
Krupa śnieżna w Jaworniku (woj. podkarpacie)
Źródło: X/Sieć Obserwatorów Burz
Sobota przynosi pochmurną aurę w większości Polski. W wielu regionach zanotowano deszcz, a w części kraju zaobserwowano opady krupy śnieżnej.

Jak poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w sobotę Polska znajduje się pod wpływem tylnej części niżu Henning znad Białorusi ze strefą frontu na wschodzie. Za nim do Polski napływa zdecydowanie chłodniejsze powietrze polarne morskie, w wyniku czego na niebie tworzą się chmury. Przynoszą one opady, miejscami obfite - lokalnie na Mazowszu, Pomorzu oraz Warmii i Mazurach spadło do 20 litrów wody na metr kwadratowy.

Krupa śnieżna w Polsce

W sobotę pada jednak nie tylko deszcz - mieszkańcy niektórych rejonów Polski byli dziś świadkami opadów krupy śnieżnej. Jak podał nasz synoptyk, największą szansę wystąpienia miały one w rejonie północno-wschodniej Polski oraz na obszarach podgórskich.

Krupa śnieżna spadła między innymi w Jaworniku w województwie podkarpackim, co widać na nagraniu opublikowanym przez jednego z użytkowników Sieci Obserwatorów Burz.

Czym jest krupa śnieżna

Krupa śnieżna to opad atmosferyczny w postaci kulistych, nieprzezroczystych ziarenek lodowych. Mogą być one całkowicie porowate lub mieć lodową otoczkę. Zwykle mają średnicę od dwóch do pięciu milimetrów, ale mogą być nieco mniejsze lub większe - od 1 do 15 mm. Krupa jest mniej biała niż śnieg, a padając na twarde powierzchnie odbija się od nich.

Nadchodzi zmiana w pogodzie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nadchodzi zmiana w pogodzie

Prognoza

Autorka/Autor: kp

Źródło: Sieć Obserwatorów Burz, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: X/Sieć Obserwatorów Burz

Udostępnij:
TAGI:
pogodawojewództwo podkarpackie
Czytaj także:
Chmury kłębiaste, jesień
Nadchodzi zmiana w pogodzie
Prognoza
Widok na Honolulu
U wybrzeży rajskiej wyspy odkryto nowy gatunek bakterii
Nauka
Sztorm na Bałtyku i dynamiczna pogoda w Ustce
Sztorm na Bałtyku. Ryzyko gwałtownego wezbrania wody
Prognoza
"Ciemna" strona Księżyca
Tajemnica "ciemnej" strony Księżyca. Załogowy lot pomoże ją wyjaśnić
Nauka
Fontanny lawy z wulkanu Kilauea
Efektowna erupcja. Nagranie
Świat
Dolina Pięciu Stawów Polskich, 18.10
Ośnieżone stoki, oblodzenia. Warunki są trudne
Polska
Planetarium Śląskie
"Chorzów się powiększył, w kosmosie"
Nauka
Wyblakła rafa niedaleko wyspy Cayman Brac na Morzu Karaibskim
Osiągnęliśmy pierwszy punkt krytyczny. Następne czekają w kolejce. Co robić?
Agnieszka Stradecka
Ulewy
Ulewy i porywy do 85 km/h. Uważajmy
Prognoza
Jesień, deszcz ze śniegiem, pierwszy śnieg
Dziś lokalnie może spaść deszcz ze śniegiem
Prognoza
Mars w obiektywie sondy Viking Orbiter 1
"Miałam wrażenie, że obserwuję czerwie z filmu 'Diuna'"
Nauka
Deszcz, noc, ulewa, intensywne opady
Tutaj nocą dość mocno popada
Prognoza
Wydra "ukradła" deskę surferce
Wydra zabrała deskę surferce
Świat
Wiewiórka szara (łac. Sciurus carolinensis)
Nas męczy, a wiewiórkom może sprzyjać
Ciekawostki
Deszcz ze śniegiem, pierwszy śnieg
W pogodzie będzie się działo. Niż ma przynieść zimowe opady, a wyż - lekki mróz
Prognoza
W prognozach widać wzrost temperatury
Jest szansa na 20 stopni. A czego spodziewać się 1 listopada?
Arleta Unton-Pyziołek
Miasto Poza Rica w Meksyku po powodziach
Zmarło 70 osób. Ocalali nie mają dachu nad głową
Świat
Las deszczowy w Parku Narodowym Eungella w Queensland
W lasach zaobserwowano zmianę. "Sygnał ostrzegawczy"
Świat
Po burzy gradowej w Boliwii
Ulice jak strumienie, biało na chodnikach. "Nigdy nie padało tak intensywnie"
Świat
Pochmurno
Pochmurny piątek z przejaśnieniami, ale i opadami
Prognoza
Dinozaur
Odkryto jeden z najstarszych gatunków dinozaurów
Nauka
Biała tęcza, okolice Dylewskiej Góry
"Pierwszy raz widziałem to zjawisko. Bajkowe doświadczenie"
Polska
Katastrofa ekologiczna na Odrze
"Musimy nauczyć się z nią żyć"
Polska
Noc, mgła, jesień, zamglenie
Mglista noc ze słabymi opadami
Prognoza
Deszcz ze śniegiem
Wielki wir niżowy przyniesie deszcz ze śniegiem i śnieg
Prognoza
Skutki burzy w Malezji
Przestawiła samochód. Chwilę później spadło na niego drzewo
Świat
Dostarczył pizzę mimo powodzi
Kurier dostarczył pizzę kajakiem
Świat
Ptak ranny w wyniku ataku kierowcy ciężarówki na Florydzie
Przejechał ciężarówką 50 ptaków. "To wyjątkowo okrutne"
Świat
Smog
Oto polscy smogowi rekordziści. Eksperci biją na alarm
Polska
Alaska zmaga się z katastrofalną powodzią
Akcja, jaka na Alasce prawie się nie zdarza
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica