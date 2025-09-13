Gdzie jest burza? Pada coraz silniej

Jak przekazał około godziny 18 synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w Polsce pojawiają się frontowe burze.
Gdzie jest burza
Obecnie grzmi w województwach:
- warmińsko-mazurskim, w okolicach Lidzbarka, Działdowa, Olsztyna;
- mazowieckim, w rejonie Bieżunia, Małocina;
- małopolskim, nad Świątnikami Górnymi, Myślenicami.
Burze są słabe, towarzyszą im opady rzędu 10-20 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 25 l/mkw., oraz porywy wiatru do 40-60 kilometrów na godzinę.
Mapa i radar burz
