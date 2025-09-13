Gdzie jest burza? Pada coraz silniej

Prognoza pogody na sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak przekazał około godziny 18 synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w Polsce pojawiają się frontowe burze.

Gdzie jest burza

Obecnie grzmi w województwach:

warmińsko-mazurskim , w okolicach Lidzbarka, Działdowa, Olsztyna;

mazowieckim , w rejonie Bieżunia, Małocina;

małopolskim, nad Świątnikami Górnymi, Myślenicami.

Burze są słabe, towarzyszą im opady rzędu 10-20 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 25 l/mkw., oraz porywy wiatru do 40-60 kilometrów na godzinę.

Mapa i radar burz