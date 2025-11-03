Leśnik z Mazowsza pokazał ciekawego grzyba. Gdy dojrzeje, sam się "rozpuszcza"

Jak zbierać grzyby, aby uniknąć zatrucia Źródło: TVN24

W Nadleśnictwie Celestynów w województwie mazowieckim leśnik natknął się na ciekawe grzyby. Mowa o czernidłakach kołpakowatych.

"Czernidłak kołpakowaty to grzyb, który gdy dojrzeje, sam się "rozpuszcza". Jego jasne, postrzępione kapelusze zaczynają ciemnieć i zamieniają się w gęstą, czarną ciecz. To zjawisko nazywa się autolizą i pomaga w rozsiewaniu zarodników. Dawniej ten ciemny płyn wykorzystywano jako atrament do pisania" - napisało na swoim facebookowym profilu Nadleśnictwo Celestynów.

Czernidłak kołpakowaty Źródło: Grzegorz Wójcik/Nadleśnictwo Celestynów

Należy do rodziny pieczarkowatych

Czernidłak kołpakowaty (Coprinus comatus) należy do rodziny pieczarkowatych (Agaricaceae). Grzyba tego można spotkać między innymi w lasach, na łąkach, a także w przydomowych ogródkach i na trawnikach osiedlowych. Jadalne są tylko młode okazy, które mają biały kolor.