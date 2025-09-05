Jak poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w piątek przez Polskę przechodzą Burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał alerty przed wyładowaniami i silnym deszczem w większości kraju. Również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegło mieszkańców kilkunastu województw przed groźną aurą.
Ściana deszczu w Skarżysku-Kamiennej
Piątkowe burze nawiedziły między innymi województwo świętokrzyskie, w tym Skarżysko-Kamienną. Sieć Obserwatorów Burz opublikowała w swoich mediach społecznościowych materiał, na którym widać intensywne opady deszczu z gradem.
Grad padał także w Małopolsce, między innymi w miejscowości Zalasowa.
Autorka/Autor: kp
Źródło: Sieć Obserwatorów Burz
Źródło zdjęcia głównego: Użytkownik Systemu Raportów Sieci Obserwatorów Burz, Sebastian