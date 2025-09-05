Ulewa w Skarżysku-Kamiennej Źródło: Użytkownik Systemu Raportów Sieci Obserwatorów Burz, Sebastian

Jak poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w piątek przez Polskę przechodzą Burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał alerty przed wyładowaniami i silnym deszczem w większości kraju. Również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegło mieszkańców kilkunastu województw przed groźną aurą.

Ściana deszczu w Skarżysku-Kamiennej

Piątkowe burze nawiedziły między innymi województwo świętokrzyskie, w tym Skarżysko-Kamienną. Sieć Obserwatorów Burz opublikowała w swoich mediach społecznościowych materiał, na którym widać intensywne opady deszczu z gradem.

Grad padał także w Małopolsce, między innymi w miejscowości Zalasowa.

Grad we wsi Zalasowa Źródło: Użytkownik Systemu Raportów Sieci Obserwatorów Burz, Magda