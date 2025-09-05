W piątek przez Polskę przetaczają się burze. Miejscami zjawiska są na tyle intensywne, że z nieba spływały strugi deszczu. Działo się między innymi w Skarżysku-Kamiennej i w woj. łódzkim. Od naszych czytelników otrzymaliśmy też materiały z Lęborka, gdzie samochody pływały po niektórych ulicach.

Potężna ulewa w Lęborku

W piątek ulewy nawiedziły województwo pomorskie. Na zdjęciach przesłanych przez Reportera24 widać sytuację w Lęborku, w którym woda zalała ulicę pod wiaduktem, utrudniając kierowcom poruszanie się po mieście.

- Mieliśmy osiem interwencji związanych z ulewami i podtopieniami. Interwencje dotyczyły głównie wypompowywania wody z piwnic i wiaduktów - poinformował st. kpt. Marcin Elwart, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Lęborku.

Lało także w Gdańsku. Na materiale dostarczonym przez Reportera24 widać oberwanie chmury w stolicy województwa pomorskiego.

Ściana deszczu w Skarżysku-Kamiennej

Piątkowe burze nawiedziły także województwo świętokrzyskie, w tym Skarżysko-Kamienną. Sieć Obserwatorów Burz opublikowała w swoich mediach społecznościowych materiał, na którym widać intensywne opady deszczu z gradem.

Grad padał także w Małopolsce, między innymi w miejscowości Zalasowa.

Grad we wsi Zalasowa Użytkownik Systemu Raportów Sieci Obserwatorów Burz, Magda

Załamanie pogody w woj. łódzkim

Jędrzej Pawlak, rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, poinformował, że do godz. 21 strażacy w województwie łódzkim odebrali ponad 100 wezwań z powodu przechodzącej nad regionem burzy. Najwięcej interwencji zgłoszonych zostało w powiatach: brzezińskim (32) i łowickim (27). Nieco mniej w tomaszowskim (13), zgierskim i skierniewickim - odpowiednio 9 i 7. - Mieliśmy uszkodzone dachy na pięciu budynkach mieszkalnych, przy czym trzy z nich to powiat brzeziński, a pozostałe - poddębicki i zgierski. W pięciu innych przypadkach nasze interwencje dotyczyły uszkodzenia dachów na budynkach gospodarczych, w tym dwa razy w powiecie łowickim - dodał Pawlak. W ponad 70 przypadkach strażacy wyjeżdżali do wiatrołomów, a kilkanaście razy musieli pompować wodę z zalanych pomieszczeń. Także wyjazdów do połamanych drzew i zalanych domów najwięcej było pod Łowiczem i Brzezinami.

Autorka/Autor:kp

Źródło: Kontakt24, Sieć Obserwatorów Burz, PAP