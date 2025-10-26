Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Silny wiatr przewrócił drzewo na tory. Burze nad Polską

Front atmosferyczny w Łodzi
Burza w Kole (Wielkopolskie)
Źródło: Leszek/ Kontakt24
Burze i wichury przechodzą w niedzielę nad Polską. W województwie dolnośląskim podmuchy złamały drzewo, które uszkodziło trakcję kolejową. Burzom towarzyszyło także wiele zjawisk - udało się je uwiecznić Reporterom24.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Niedziela w sporej części kraju przyniosła gwałtowne zjawiska atmosferyczne - wichury i burze. W godzinach popołudniowych wyładowania pojawiły się w centralnych i południowych regionach Polski, przemieszczając się na północ. Wydane zostały także ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Gdzie jest burza? Silnie wieje, miejscami grzmi

Gdzie jest burza? Silnie wieje, miejscami grzmi

Silny wiatr w Polsce. Alarmy dla kolejnych regionów

Silny wiatr w Polsce. Alarmy dla kolejnych regionów

Prognoza

Wiatr powalił drzewo na tory

Silny wiatr dał się we znaki mieszkańcom Dolnego Śląska. W miejscowości Rybnica niedaleko Jeleniej Góry drzewo przewróciło się na trakcję kolejową i tory. Uszkodzenie trakcji wymusiło zatrzymanie pociągu Kolei Dolnośląskich, którym jechało około 30 pasażerów.

Rzecznik PSP w Jeleniej Górze, st. kpt. Krzysztof Zakrzewski podał, że na miejsce wezwani zostali strażacy - jak ustalili, trakcja znajdowała się pod napięciem, co uniemożliwiło ludziom opuszczenie pociągu. O sytuacji poinformowano techników PKP, którzy mają ocenić, czy skład będzie mógł ruszyć w dalszą trasę, czy też konieczne będzie zorganizowanie komunikacji zastępczej. Nikt nie został poszkodowany.

Niezwykłe widoki na niebie

Nasi czytelnicy przesłali na Kontakt24 zdjęcia i nagrania burzowej pogody.

Burza w Kole (Wielkopolskie)
Źródło: Leszek/ Kontakt24
Front atmosferyczny w Łodzi
Front atmosferyczny w Łodzi
Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Charakterystyczne chmury mammatus pojawiły się w niedzielę na niebie w części kraju. Zjawisko mogli podziwiać mieszkańcy województwa łódzkiego. Są związane z wieloma rodzajami chmur - nie mogą się samodzielnie formować. Najczęściej pojawiają się na niebie w towarzystwie chmur stratocumulus i cumulonimbus, rzadziej cirrus, cirrocumulus, altostratus i altocumulus. Najczęściej zobaczymy je u podstawy lub w dolnej części kowadła cumulonimbusa.

Po fali deszczu mammatusy i tęcza

Po fali deszczu mammatusy i tęcza
Po fali deszczu mammatusy i tęcza
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Po fali deszczu mammatusy i tęcza
Po fali deszczu mammatusy i tęcza
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Po fali deszczu mammatusy i tęcza
Po fali deszczu mammatusy i tęcza
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Po fali deszczu mammatusy i tęcza
Po fali deszczu mammatusy i tęcza
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Po fali deszczu mammatusy i tęcza
Po fali deszczu mammatusy i tęcza
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Po fali deszczu mammatusy i tęcza
Po fali deszczu mammatusy i tęcza
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Po fali deszczu mammatusy i tęcza
Po fali deszczu mammatusy i tęcza
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Po fali deszczu mammatusy i tęcza
Po fali deszczu mammatusy i tęcza
Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Co więcej, mieszkańcy województwa małopolskiego i śląskiego mogli cieszyć się widokiem podwójnej tęczy. Powstaje ona, gdy światło słoneczne dwukrotnie załamuje się w kropli deszczu. Sprzyjające jej warunki występują głównie w godzinach porannych i popołudniowych, gdy słońce jest nisko na niebie. Druga tęcza jest bledsza i charakteryzuje się odwróconą sekwencją kolorów.

Podwójna tęcza nad Babicami (woj. małopolskie)
Podwójna tęcza nad Babicami (woj. małopolskie)
Źródło: Użytkownik Systemu Raportów Sieci Obserwatorów Burz, Wiktoria
Podwójna tęcza nad Imielinem (woj. śląskie)
Podwójna tęcza nad Imielinem (woj. śląskie)
Źródło: Użytkownik Systemu Raportów Sieci Obserwatorów Burz, Śląski Łowca Burz

Autorka/Autor: jzb,ast

Źródło: Sieć Obserwatorów Burz, TVN24, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Wojciech/ Kontakt24

Udostępnij:
TAGI:
burzepogodaPolska
Czytaj także:
Burza nad Białymstokiem
Gdzie jest burza? Silnie wieje, miejscami grzmi
Polska
Nadchodzi huragan Melissa
Największy huragan w historii kraju. "Szukajcie schronienia - teraz"
Świat
Kula ognia na niebie
Kula ognia rozświetliła niebo nad Polską. Czym była?
Nauka
Silny wiatr
Silny wiatr w Polsce. Alarmy dla kolejnych regionów
Prognoza
Pogoda na 16 dni. Wyraźna anomalia na początku listopada
Wyraźna anomalia na początku listopada
Prognoza
Park McKenna
Tragedia na jarmarku halloweenowym. Ofiara śmiertelna, są ranni
Świat
Jeleń na szkolnym podwórku w USA
Miały zaczynać się lekcje, nagle pojawił się on
Świat
Wulkan
Wystrzelił popiół na wysokość dwóch kilometrów
Świat
Lis
Awaria internetu trwała wiele dni. Przyczyna może zaskakiwać
Ciekawostki
Wiatr, deszcz, jesień, chłodno
Przed nami chłodny, wietrzny i deszczowy dzień
Prognoza
Akcja poszukiwawcza w Tatrach Wysokich
Turysta wpadł do tatrzańskiego potoku. Nie żyje
Świat
Noc, deszcz
Deszczowa noc, w dzień silnie powieje
Prognoza
Dwutlenek siarki z erupcji wulkanu Etna na Sycylii
Sygnał nad Sycylią. Wykrył go "strażnik jakości powietrza"
Nauka
Bagno w Białowieskim Parku Narodowym
To "skuteczna zapora przeciwko ciężkiemu sprzętowi militarnemu"
Polska
Oceany
"To będzie wymagało adaptacji". Za 30 lat El Niño może się mocno zmienić
Nauka
Deszcz ze śniegiem
Rozległy cyklon Joshua. Co nas czeka w pogodzie?
Prognoza
Burza Melissa
Melissa "ewoluuje w powolną katastrofę"
Świat
Jabłko
Waży ponad kilogram, może być największe w Polsce
Polska
Ulewne deszcze w Meksyku
Kilkaset miejscowości nadal odciętych od świata
Świat
glowne - Pachnie jak kwiaty, zabija komary
Ten grzyb pachnie jak kwiaty i zabija komary
Nauka
Jesień, deszcz, chłodno, park, ludzie
Deszcz, wiatr i chłód. Dziś przydadzą się parasole
Prognoza
Deszcz, ulewa, noc
Nocą miejscami może mocno padać
Prognoza
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Niedźwiedzie znów zaatakowały. Nie żyje jedna osoba
Świat
Wiatr, deszcz, jesień, chłodno
Pogoda na weekend. Czasami będzie tylko osiem stopni
Prognoza
Gory
"Otwieram okno, a tutaj śnieg. To było naprawdę wow"
Pogoda
Kość słoniowa, kieł słonia
Setki tysięcy lat temu na terenie Włoch jedzono mięso słoni
Ciekawostki
Mapa
Jeden z modeli wykazuje oznaki szaleństwa
Prognoza
Opady w Polsce
Radar opadów. Tak ulewy idą przez Polskę
Prognoza
Delhi pogrążone w smogu
Zasiewają chmury, by walczyć ze smogiem
Świat
Burza Melissa
"Jest praktycznie nieruchoma". Sieje postrach na Atlantyku
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica