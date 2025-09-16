Biały osobnik w stadzie wróbli. Rzadki ptak na zdjęciach Reportera24

Wróbel z rzadką mutacją na Dolnym Śląsku Źródło: Kontakt 24

Pan Artur z miejscowości Brzoza koło Bydgoszczy zrobił zdjęcia wróbla o nietypowym, całkowicie białym upierzeniu. Wypatrzył go w stadzie ptaków, które pojawiło się na podjeździe przed jego domem. Zdjęcia przesłał na Kontakt24.

Biały wróbel z rzadką mutacją, Brzoza (Kujawsko-Pomorskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Leucyzm czy albinizm?

O to, do jakiego gatunku należy ptak, zapytaliśmy ekspertów z zakresu ornitologii.

- To wróbel domowy lub mazurek (wróbel polny - przyp. red.). Na zdjęciu stada pozostałe ptaki to wróble domowe, więc ten najprawdopodobniej też jest wróblem domowym - powiedziała Gabriela Kułakowska z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (PTOP).

Jeśli chodzi o to, na jaką chorobę cierpi ptak, to Gabriela Kułakowska przypuszcza, że jest to leucyzm.

- Leucyzm u ptaków to zaburzenie genetyczne polegające na częściowym lub całkowitym braku melaniny, pigmentu odpowiadającego za ciemne ubarwienie. W przeciwieństwie do albinizmu ptaki leucystyczne mają prawidłowo wybarwione tęczówki oczu i nie są tak wrażliwe na światło, choć mogą być bardziej widoczne dla drapieżników - wyjaśniła.

Adam Mencel z Polskiej Federacji Ornitologicznej, który zajmuje się dziką awifauną, stwierdził, że ze względu na niefortunne zdjęcie nie można mieć 100-procentowej pewności co do tego, czy jest to wróbel domowy. Jeśli chodzi o zaburzenie, na które cierpi ptak, to Adam Mencel przyznał, że może być on albinosem, a jeśli tak faktycznie jest, to jest to bardzo rzadki przypadek.

