Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Z redakcją Kontaktu24 skontaktował się pan Mieczysław, który podczas wtorkowego (14.10) spaceru niedaleko Dylewskiej Góry (Warmińsko-Mazurskie) miał okazję zobaczyć zjawisko białej tęczy. Mężczyzna podzielił się z nami swoimi wrażeniami.

- Rankiem wyszedłem na spacer porobić zdjęcia. Byłem w okolicach Dylewskiej Góry, wszędzie była bardzo gęsta mgła i gdzieniegdzie wpadały promienie słońca. To dzięki nałożeniu się tych dwóch mogłem zobaczyć to zjawisko. Było to nietypowe i bajkowe. Pierwszy raz widziałem to zjawisko. Bajkowe doświadczenie - przekazał.

Biała tęcza, okolice Dylewskiej Góry Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Biała tęcza - jak powstaje to zjawisko

Biała tęcza jest zjawiskiem optycznym. Podobna jest do klasycznej, kolorowej tęczy, ale pojawia się nie w czasie deszczu, tylko mgły. Zjawisko to jest więc charakterystyczne dla jesieni lub wiosny. Dostrzeżenie białej tęczy jest trudniejsze niż tej zwykłej. Wynika to z faktu, że biała tęcza jest znacznie szersza od tej klasycznej, a kolory tworzących ją łuków - wyblakłe.