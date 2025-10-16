Logo TVN24
Polska

"Pierwszy raz widziałem to zjawisko, bajkowe doświadczenie"

Biała tęcza, okolice Dylewskiej Góry
Na Kaszubach zaobserwowano białą tęczę
Źródło: Estera Główczewska
W okolicach Dylewskiej Góry na Warmii i Mazurach pojawiła się biała tęcza. Zdjęcia nietypowego zjawiska, które powstaje w czasie mgły, otrzymaliśmy na Kontakt24.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Z redakcją Kontaktu24 skontaktował się pan Mieczysław, który podczas wtorkowego (14.10) spaceru niedaleko Dylewskiej Góry (Warmińsko-Mazurskie) miał okazję zobaczyć zjawisko białej tęczy. Mężczyzna podzielił się z nami swoimi wrażeniami. 

- Rankiem wyszedłem na spacer porobić zdjęcia. Byłem w okolicach Dylewskiej Góry, wszędzie była bardzo gęsta mgła i gdzieniegdzie wpadały promienie słońca. To dzięki nałożeniu się tych dwóch mogłem zobaczyć to zjawisko. Było to nietypowe i bajkowe. Pierwszy raz widziałem to zjawisko. Bajkowe doświadczenie - przekazał.  

Biała tęcza, okolice Dylewskiej Góry

Biała tęcza, okolice Dylewskiej Góry
Biała tęcza, okolice Dylewskiej Góry
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Biała tęcza, okolice Dylewskiej Góry
Biała tęcza, okolice Dylewskiej Góry
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Biała tęcza, okolice Dylewskiej Góry
Biała tęcza, okolice Dylewskiej Góry
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Biała tęcza, okolice Dylewskiej Góry
Biała tęcza, okolice Dylewskiej Góry
Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Biała tęcza - jak powstaje to zjawisko

Biała tęcza jest zjawiskiem optycznym. Podobna jest do klasycznej, kolorowej tęczy, ale pojawia się nie w czasie deszczu, tylko mgły. Zjawisko to jest więc charakterystyczne dla jesieni lub wiosny. Dostrzeżenie białej tęczy jest trudniejsze niż tej zwykłej. Wynika to z faktu, że biała tęcza jest znacznie szersza od tej klasycznej, a kolory tworzących ją łuków - wyblakłe.

Autorka/Autor: asz, anw

Źródło: tvnmeteo.pl, Kontakt24

Źródło zdjęcia głównego: Mietek/Kontakt24

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica