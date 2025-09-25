Przymrozki. -3 stopnie przy gruncie. Tu noc była lodowata

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, pogodę w Polsce kształtuje rozległy i mocny wyż Petralilly z centrum nad południową Skandynawią. Powoduje on spływ do naszego kraju zimnego powietrza pochodzenia arktycznego po wschodniej stronie wyżu.
- W masie tej, lokalnie na północy i północnym wschodzie kraju, występują przy gruncie przymrozki. Niskim temperaturom sprzyja wiejący o poranku słaby wiatr - podkreśliła ekspertka.
Jak dodała, wyż zapewnia osiadanie powietrza i bezchmurne niebo, stwarzając doskonałe warunki do wypromieniowania ciepła w nocy i tworzenia się lokalnych zastoisk chłodu w obniżeniach terenu.
Gdzie było najzimniej?
Przygruntowe przymrozki pojawiły się między innymi w województwie mazowieckim. W Kozienicach i i Siedlcach temperatura przy gruncie wyniosła odpowiednio -3 oraz -1 stopień Celsjusza. Ujemne wartości odnotowano także w Suwałkach i Terespolu, gdzie były -2 stopnie.
To kolejna noc z przymrozkami w tym tygodniu. Na przełomie wtorku i środy w Biebrzy odnotowano -3,21 stopnia, a w Gostkowie było -3,31 stopnia C.
