Przymrozki. -3 stopnie przy gruncie. Tu noc była lodowata

Przymrozki w Polsce Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, pogodę w Polsce kształtuje rozległy i mocny wyż Petralilly z centrum nad południową Skandynawią. Powoduje on spływ do naszego kraju zimnego powietrza pochodzenia arktycznego po wschodniej stronie wyżu.

- W masie tej, lokalnie na północy i północnym wschodzie kraju, występują przy gruncie przymrozki. Niskim temperaturom sprzyja wiejący o poranku słaby wiatr - podkreśliła ekspertka.

Jak dodała, wyż zapewnia osiadanie powietrza i bezchmurne niebo, stwarzając doskonałe warunki do wypromieniowania ciepła w nocy i tworzenia się lokalnych zastoisk chłodu w obniżeniach terenu.

Gdzie było najzimniej?

Przygruntowe przymrozki pojawiły się między innymi w województwie mazowieckim. W Kozienicach i i Siedlcach temperatura przy gruncie wyniosła odpowiednio -3 oraz -1 stopień Celsjusza. Ujemne wartości odnotowano także w Suwałkach i Terespolu, gdzie były -2 stopnie.

To kolejna noc z przymrozkami w tym tygodniu. Na przełomie wtorku i środy w Biebrzy odnotowano -3,21 stopnia, a w Gostkowie było -3,31 stopnia C.