Uwalniają ogromne ilości dwutlenku węgla, tworzą "błędne koło"

Kilka dni temu ukazała się druga edycja raportu "State of Wilderness", dotyczącego pożarów lasów w okresie od marca 2024 do lutego 2025 roku. Autorzy zauważyli, że choć objęły one mniejszy obszar niż zwykle, to wyemitowały o około 10 procent więcej dwutlenku węgla niż wynosi średnia dla ostatnich 20 lat. Badacze tłumaczą, że paradoks ten wynika z fal upałów i susz oraz zwiększającej ich częstotliwość i intensywność działalności człowieka.

Kolejny alarmujący raport

Matthew Jones z Uniwersytetu Wschodniej Anglii, współautor raportu, powiedział agencji informacyjnej AFP, że monitoring satelitarny wykazał, że pożary na całym świecie stają się coraz intensywniejsze i spalają więcej materiału niż w przeszłości, zaburzając funkcjonowanie kluczowych ekosystemów.

- Wszystkie te zjawiska kumulują się, powodując ogromne zniszczenia i destrukcyjne skutki dla ludzi i przyrody. Skala i intensywność tych ekstremalnych zdarzeń najbardziej mnie zadziwiają - powiedział Jones.

Zmiany klimatu zwiększają prawdopodobieństwo pożarów lasów

W raporcie naukowcy zwrócili uwagę na to, że przez zmiany klimatu w okresie od marca 2024 do lutego 2025 roku pożary w Los Angeles i części Ameryki Południowej były 2-3 razy bardziej prawdopodobne. Ocieplenie spowodowało również, że pożary obejmowały obszar od 25 do 35 razy większy. W 2024 roku, który był najcieplejszym w historii pomiarów, ognisty żywioł szalał w Kanadzie, zachodnich Stanach Zjednoczonych, Amazonii oraz na równinie Pantanal - największych mokradłach na Ziemi, leżących na pograniczu Brazylii, Boliwii i Paragwaju.

Pożary trawiły nie tylko lasy, ale także ludzkie życia. Autorzy raportu podali, że w okresie poddanym analizie zginęło 100 osób w Nepalu, 34 w południowej Afryce i 31 w Los Angeles. Zjawisko uwolniło także do atmosfery ogromne ilości zanieczyszczeń, które unosiły się między kontynentami, docierając do miejsc położonych tysiące kilometrów od źródeł ognia.

W tym roku Kanadę trawiły ogromne pożary Źródło: Reuters

Rekordowy poziom gazów cieplarnianych

Raport "State of Wilderness" ujrzał światło dzienne tuż po tym, jak Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) poinformowała, że pomiary trzech gazów cieplarnianych - dwutlenku węgla, metanu (CH4) i podtlenku azotu (N2O) - dały rekordowe rezultaty, najwyższe od 1957 roku.

WMO podkreśliła, że za wzrost emisji odpowiada działalność człowieka, a znaczne ilości gazów uwalniane są do atmosfery w wyniku pożarów lasów. Agencja ostrzegła przed mechanizmem "błędnego koła" klimatycznego, czyli samonapędzającego się łańcucha zjawisk atmosferycznych, powodującego dodatkowe pogorszenie się stanu klimatu. Zaapelowała o natychmiastowe podjęcie działań mających na celu zmniejszenie emisji szkodliwych gazów.

- Temperatura spowodowana wzrostem emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych wpływa na warunki klimatyczne i zwiększa powtarzalność ekstremalnych zjawisk pogodowych. Dlatego kluczowe jest ograniczenie emisji nie tylko dla dobra klimatu, ale dla bezpieczeństwa gospodarczego i dobra ludzi - zaapelowała zastępczyni sekretarza generalnego WMO, Ko Barrett.