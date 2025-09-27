Logo TVN24
Nauka

Drzewa w Amazonii są coraz grubsze. Dlaczego tak się dzieje?

Brazylijska Amazonia
Brazylia. Las w Amazonii
Źródło: Reuters archive
Drzewa rosnące w lasach deszczowych Amazonii stają się coraz grubsze - wynika z badania przeprowadzonego przez międzynarodowy zespół naukowców. Sprawdź, jakie czynniki na to wpływają.

Rosnące stężenie dwutlenku węgla w atmosferze powoduje, że drzewa w Amazonii stają się coraz grubsze. Z badania przeprowadzonego przez międzynarodowy zespół naukowców wynika, że średni obwód drzew wzrastał o 3,3 procenta co dziesięć lat od lat 70. XX wieku, co jest zgodne z reakcją na rosnący poziom tego gazu cieplarnianego. Artykuł na ten temat został opublikowany na łamach "Nature Plants".

Badania przeprowadził zespół prawie stu naukowców zajmujących się lasami tropikalnymi. Reprezentowali oni 60 uniwersytetów z Ameryki Południowej, Wielkiej Brytanii i innych krajów - w tym uniwersytety w Birmingham, Bristolu i Leeds. Zespół monitorował rozmiar drzew na 188 działkach w Amazonii. Badania rozpoczęły się w 1971 roku i zakończył w 2015 roku.

"Drzewa w nienaruszonych lasach urosły"

Współautorka badania, profesor Beatriz Marimon z Universidade do Mato Grosso, która koordynowała znaczną część brazylijskiego gromadzenia danych w południowej Amazonii, uważa, że to dobra wiadomość.

- Regularnie słyszymy, że zmiany klimatu i fragmentacja zagrażają lasom Amazonii. Tymczasem drzewa w nienaruszonych lasach urosły. Nawet największe drzewa nadal dobrze prosperują, pomimo tych zagrożeń - mówiła.

Brazylijska Amazonia
Brazylijska Amazonia
Źródło: Shutterstock

Wylesianie jest destrukcyjne

Badanie wykazało, że zarówno duże, jak i mniejsze drzewa zwiększyły swoje rozmiary, co jest zgodne z korzyściami dla roślin płynącymi ze wzrostu stężenia dwutlenku węgla w atmosferze. "Duże drzewa są niezwykle korzystne w pochłanianiu CO2 z atmosfery, co potwierdza niniejsze badanie" - wskazała cytowana w materiałach prasowych doktor Adriane Esquivel-Muelbert z Uniwersytetu Cambridge, która kierowała badaniami na uniwersytetach w Birmingham i Leeds. "Pomimo obaw, że zmiana klimatu może negatywnie wpłynąć na drzewa w Amazonii i osłabić efekt pochłaniania dwutlenku węgla, CO2 nadal odgrywa istotną rolę w stymulowaniu wzrostu. To pokazuje niezwykłą odporność tych lasów, przynajmniej na razie" - dodała. Dr Rebecca Banbury Morgan z Uniwersytetu w Bristolu, współautorka, podkreśla, że wylesianie Amazonii jest destrukcyjne. - Duże drzewa tropikalne mają setki lat. Nie możemy po prostu sadzić nowych drzew i oczekiwać, że przyniosą one podobne korzyści w zakresie pochłaniania dwutlenku węgla lub bioróżnorodności, jakie zapewnia stary, naturalny las - tłumaczyła.

Lasy tropikalne pełnią ważną rolę w pochłanianiu dwutlenku węgla
Lasy tropikalne pełnią ważną rolę w pochłanianiu dwutlenku węgla
Źródło: Adam Ziemienowicz/PAP

Według wcześniejszych badań sieci RAINFOR, lasy Amazonii odgrywają kluczową rolę w pochłanianiu dwutlenku węgla, który w przeciwnym razie znajdowałby się w atmosferze. - Wiedzieliśmy, że całkowita ilość dwutlenku węgla zmagazynowana w drzewach w nienaruszonych lasach Amazonii wzrosła. To nowe badanie pokazuje, że drzewa wszystkich rozmiarów urosły w tym samym czasie, cały las uległ zmianie - dodał profesor Tim Baker z University of Leeds, współautor badania.

"Umierający lodowiec". Może zniknąć jeszcze za naszego życia

"Umierający lodowiec". Może zniknąć jeszcze za naszego życia

Świat
Iglaki zamierają w samym środku Polski

Iglaki zamierają w samym środku Polski

Polska

Wpływ stężenia dwutlenku węgla na drzewa

Praca jest pierwszym badaniem tego rodzaju, które mierzy, jak wzrost stężenia CO2 systematycznie zmienia strukturę wielkości drzew w lasach Amazonii. Zespół zauważył, że - wraz ze wzrostem wielkości największych drzew - zaczęły one coraz bardziej dominować w konkurencji o zasoby. Autorzy wskazują, że nowe badanie ma również inne implikacje. Prof. Oliver Phillips z University of Leeds podsumował: "To, co dzieje się z dużymi drzewami - w tym to, jak radzą sobie z rosnącymi zagrożeniami klimatycznymi i jak rozsiewają swoje nasiona - jest teraz kluczowe. Jedynym sposobem, aby te olbrzymy pozostały zdrowe, jest utrzymanie łączności ekosystemu Amazonii. Wylesianie jest ogromnym czynnikiem mnożącym zagrożenie i zabije je, jeśli na to pozwolimy".

Zmiany klimatyczne i ich konsekwencje na świecie
Zmiany klimatyczne i ich konsekwencje na świecie
Źródło: PAP/Adam Ziemienowicz, Maciej Zieliński

Autorka/Autor: anw

Źródło: PAP, The Guardian, livescience.com

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

