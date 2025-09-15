Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka

"Zagłada owadów" w turystycznym raju

Mrówka pułapkowata (Odontomachus simillimus) – duża, silna mrówka szczękowa, pochodząca z Tajlandii/Azji Południowo-Wschodniej shutterstock_1452568502
Rój szerszeni zaatakował biegaczy
Źródło: tvn24
Populacje rodzimych mrówek w archipelagu Fidżi drastycznie zmniejszyły się w związku z działalnością człowieka. Aby to określić, naukowcy z Japonii zrekonstruowali historię tych owadów na podstawie zmian w ich kodzie genetycznym. Jak wyjaśnili, tak wyraźne zmiany mogą mieć poważne konsekwencje dla całych ekosystemów.

Od zapylania kwiatów po rozkład martwej materii organicznej - owady pełnią mnóstwo funkcji środowiskowych, pomagając w utrzymaniu zdrowych ekosystemów. Naukowcy zaczynają jednak coraz bardziej obawiać się o ich przyszłość we współczesnym świecie - wiele badań wskazuje na spadek populacji kluczowych gatunków, a zjawisko to otrzymało nawet nazwę "zagłady owadów". Na łamach "Science" ukazało się badanie śledzące historyczne związki między ludźmi i owadami.

Alarmujące wyniki

Naukowcy z Instytutu Nauki i Technologii Okinawy w Japonii wykorzystali w swojej analizie archiwalne zbiory mrówek z Fidżi. Badając genomy zebranych organizmów byli w stanie zrekonstruować historię tych owadów w archipelagu. Jak wyjaśnił współautor badania Evan Economo, genomy zawierają wyraźne dowody na to, czy populacje rosną, czy maleją.

W ramach analizy zsekwencjonowano próbki genomów tysięcy mrówek z ponad stu gatunków. Na tej podstawie zidentyfikowano 65 momentów, w których nowe gatunki mrówek pojawiły się na wyspie. Obejmowały one zarówno naturalną kolonizację miliony lat temu, jak i wprowadzenie nowych gatunków przez człowieka po zwiększeniu ruchu handlowego i turystycznego na Fidżi. Następnie naukowcy wykorzystali modele genetyki populacyjnej do określenia wzrostu lub spadku populacji różnych grup mrówek w całym archipelagu.

Odkrycia są alarmujące: populacja 79 procent gatunków występujących wyłącznie na Fidżi drastycznie zmniejszyła się w skali czasowej, która koreluje z przybyciem ludzi na wyspy - naukowcy podkreślili, że społeczności wykazują oznaki "zagłady owadów". Największy spadek nastąpił w ciągu ostatnich kilkuset lat, co zbiega się w czasie z rozwojem globalnego handlu i rolnictwa przemysłowego. Jednocześnie populacja mrówek sprowadzonych przez ludzi gwałtownie wzrosła.

Wyginięcia na wyspach

Jak wyjaśnili badacze, gatunki endemiczne (występujące tylko w danym miejscu) są szczególnie wrażliwe na zmiany, ponieważ wiele z nich wykształciło cechy dostosowane do konkretnego środowiska. Niespodziewane czynniki zewnętrzne, na przykład przybycie innych zwierząt zamieszkujących tę samą niszę ekologiczną, mogą stanowić dla nich poważne zagrożenie.

- Większość odnotowanych przypadków wyginięcia gatunków miała miejsce w systemach wyspiarskich - dodał główny autor badania, Cong Liu.

Naukowcy przekazali, że globalne działania na rzecz ochrony środowiska opierają się na monitorowaniu różnorodności biologicznej, ale często koncentrują się na większych, fotogenicznych zwierzętach oraz łatwiejszych do monitorowania obszarach, takich jak siedliska umiarkowane. Wyrazili nadzieję, że ich badania będą inspiracją dla przyszłych prac mających na celu pogłębianie wiedzy naukowej na temat populacji owadów oraz środowisk tropikalnych.

- Owady są niezbędne dla środowiska. Jako naukowcy musimy przyczyniać się do ich ochrony oraz informować o zagrożeniach, aby zapewnić długoterminową integralność naszych ekosystemów - podsumował Economo.

Autorka/Autor: ast

Źródło: OIST

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
owadyzwierzętaochrona przyrody
Czytaj także:
Zorza w Dębkach
Światła Północy pomalowały niebo nad Polską
Polska
Burze, deszcz
Tutaj pogoda się popsuje. Ostrzeżenia IMGW
Prognoza
Burzowo, pochmurno
Pochmurny, miejscami chłodny początek tygodnia
Prognoza
Smog
Smog zabija co roku nawet 40 tysięcy Polaków
Polska
Deszcz, ulewa, noc
Tu w nocy będzie deszczowo
Prognoza
Wody Lough Neagh są zielone od glonów
Największe jezioro Wielkiej Brytanii "umiera na naszych oczach"
Świat
Burza, ulewa
Gdzie jest burza? Nadal kłębią się ciemne chmury
Polska
Jedno z tornad zaobserwowanych w Utah
Tornada zmiotły domy z powierzchni ziemi
Świat
Zalane ulice w Brodnicy
Ulewy nad Polską. Zalane drogi, woda na posesjach
Polska
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: szykuje się gorące pożegnanie lata
Prognoza
Orka z martwym młodym (wrzesień 2025)
Płynęła z martwym młodym. Przejmujący widok na morzu
Świat
Madagaskar, las
Na czwartej największej wyspie świata nasiona się kurczą
Nauka
Chiny grad Pekin
Pogoda w stolicy popsuła się nagle
Świat
Opady
Te mapy pokazują, jak będą wędrować opady i burze
Prognoza
Orki atakują łodzie
Orki zaatakowały jachty u wybrzeży Portugalii. Jeden zatopiły
Świat
Będzie pochmurno i deszczowo
Przed nami chłodny, miejscami deszczowy dzień
Prognoza
Burza, noc, pioruny, Polska
Gdzie jest burza? Kłębią się ciemne chmury
Polska
Kometa SWAN25B
Jest jasna, ma długi warkocz i widać ją z Ziemi. Oto SWAN25B
Nauka
Noc, deszcz
Deszczowa noc, miejscami zagrzmi
Prognoza
Akcja ratunkowa słowackich służb górskich
Śmiertelny wypadek w Tatrach. Zginęła Polka
Świat
upał, Włochy, dzieci, rodzice
Za gorąco, by się uczyć. Nauczyciele chcą dłuższych wakacji
Świat
Na mieliźnie na Lanzarote osiadła łódź. Zaczęła z niej wyciekać ropa
Łódź rozbiła się u wybrzeży kurortu. Obowiązuje stan gotowości
Świat
Deszcz
Nadciągają burze, ulewy i zimne masy powietrza
Prognoza
Aligator, Floryda
Walczyła z aligatorem, żeby nie porwał psa. "Waliłam, waliłam i waliłam"
Świat
Kierowcy na południowej Florydzie brodzili w wodzie po ulewach
Podtopiło Hollywood, pioruny trafiały w Miami
Świat
Flamingi różowe
Pewna decyzja wpływa na tempo starzenia się flamingów
Nauka
Świnoujście
Jak Bałtyk poradził sobie z powodzią
Polska
Lokalizacja trzęsienia ziemi
Trzęsienie ziemi na Kamczatce
Świat
Pochmurno, chmury, burza
Dziś deszczowo w wielu regionach, może zagrzmieć
Prognoza
Burza, noc, pioruny, Polska
Gdzie jest burza? Wieczorem wciąż słychać grzmoty
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica