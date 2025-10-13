Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka

Widziała, jak z nieba spada coś dużego. Znalazła sprzęt z naklejkami NASA

|
Sprzęt NASA spadł na pole
Na Ziemię spadł sprzęt, który należy do NASA
Źródło: Ann Vincent Walter/Facebook
Mieszkanka Teksasu zobaczyła na niebie dziwny, spadający obiekt. Później na polu u sąsiada znalazła ogromny, błyszczący sprzęt. Jak się okazało, należał do amerykańskiej agencji kosmicznej NASA.

Kiedy Ann Walter wyjrzała 2 października przez okno swojego domu w mieście Edmonson w hrabstwie Hale w zachodnim Teksasie, nie wiedziała, co sądzić o wielkim obiekcie, dryfującym powoli po niebie. Jeszcze bardziej zaskoczyło ją jednak to, co wylądowało na polu pszenicy jej sąsiada. Był to prostokątny obiekt naukowy wielkości samochodu typu SUV, przymocowany do ogromnego spadochronu, ozdobiony naklejkami NASA.

Kobieta zadzwoniła do lokalnego biura szeryfa i dowiedziała się, że NASA rzeczywiście szukała zagubionego sprzętu.

- To szalone, bo kiedy stoisz na ziemi i widzisz coś w powietrzu, nie zdajesz sobie sprawy, jak duże to jest - powiedziała w rozmowie z agencją Associated Press. - Był to spadochron długości około 10 metrów. Był ogromny - dodała.

Walter przekazała, że wkrótce otrzymała telefon z organizacji Columbia Scientific Balloon Facility NASA, która wystrzeliwuje duże bezzałogowe balony badawcze na wysokość ponad 30 kilometrów w atmosferę w celu przeprowadzenia eksperymentów naukowych.

Sprzęt NASA spadł na Ziemię. "Ekscytujący dzień na farmie"

W harmonogramie lotów zamieszczonym na stronie internetowej ośrodka balonowego zaplanowana była seria startów z miejscowości Fort Sumner w stanie Nowy Meksyk, około 225 kilometrów na zachód od miejsca lądowania sprzętu.

Szeryf hrabstwa Hale, David Cochran, potwierdził, że w pierwszym tygodniu października przedstawiciele NASA zadzwonili do jego biura w poszukiwaniu sprzętu. Walter dodała, że ostatecznie rozmawiała z kimś z ośrodka balonowego, który poinformował ją, że balon został wystrzelony dzień wcześniej z Fort Sumner i służy do zbierania informacji o gwiazdach, galaktykach i czarnych dziurach za pomocą teleskopów.

- Naukowcy przyjechali ciężarówką z przyczepą, aby go odebrać - relacjonowała.

Ale zanim to nastąpiło, Walter i jej rodzina zdążyli zrobić kilka zdjęć i nagrań. - To trochę surrealistyczne, że nam się to przydarzyło i że byłam tego częścią. To było bardzo fajne doświadczenie - opowiadała.

Wcześniej kobieta podzieliła się zdjęciami w mediach społecznościowych. "Ekscytujący dzień na farmie" - napisała.

Autorka/Autor: Damian Dziugieł

Źródło: Associated Press

Źródło zdjęcia głównego: Ann Vincent Walter

Udostępnij:
TAGI:
NASAKosmosUSATeksas
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Możliwe są przymrozki
Nocą możliwe są przymrozki
Prognoza
Sandał wykonany z plecionych gałązek i traw, który znaleziono w dawnym gnieździe
Mieli badać dietę, znaleźli bardzo starego sandała
Świat
Ulewy w Meksyku
Już ponad 60 ofiar śmiertelnych w pięciu stanach
Świat
Pogoda, chmury, jesień
Nadciąga antycyklon Sieglinde
Prognoza
12 2031 CNN NA-47SU_FILE__SPACEX_S_STA-0001
Co z powrotem na Księżyc? Starship czeka na kolejny test
Nauka
Blaknące koralowce na Pacyfiku
Ziemia osiągnęła pierwszy punkt krytyczny. "Ponura sytuacja"
Nauka
Burza
"Ryzyko wystąpienia klęski żywiołowej na wyspach jest wysokie"
Świat
USA
Zalane drogi, opóźnione loty, stan wyjątkowy
Świat
Hiszpania
Ludzie uwięzieni w autach, wstrzymane kursowanie pociągów
Świat
Prognozuje się sztorm na Bałtyku
IMGW ostrzega przed sztormem na Bałtyku
Prognoza
Jesień, słońce, chmury
Pierwszy dzień tygodnia przyniesie zmianę
Prognoza
Mała Wysoka
Wypadek w słowackich Tatrach. Nie żyje Polka
Świat
Piranga pąsowa (łac. Piranga rubra)
Spojrzeli na radar, zobaczyli chmary ptaków
Świat
Mamba czarna (Dendroaspis polylepis) - zdj. poglądowe
Te "węże ostrzegają nas przed rosnącym zagrożeniem"
Nauka
Tak wygląda góra Hotaka zimą
Akcja ratunkowa w Alpach Japońskich. Jedna osoba zmarła
Świat
Jesień, chłód, noc, mgła, zimno
To będzie chłodna i mglista noc
Prognoza
Białucha
Park rozrywki ma problemy finansowe, 30 białuchom grozi eutanazja
Świat
Trzęsienie w Chinach
Trzęsienie ziemi w Chinach. Wstrząsy odczuwalne w dużych miastach
Świat
Po intensywnych opadach i przerwaniu grobli woda w Vallecito w Kolorado sięgała mostów
Strumień zamienił się w rwący potok, ewakuacja prawie 400 domów
Świat
Pogoda na 16 dni
Dwa giganty, a Polska między nimi
Prognoza
Nor'easter na zdjęciach satelitarnych
Gigantyczne fale, porywy przekraczające 90 km/h. Nadciąga nor'easter
Świat
Wyspa Thursday, Australia
Atak rekina. Nastolatek w stanie krytycznym
Świat
Ulewne deszcze w Meksyku
Ulice jak rwące potoki. Zginęło ponad 40 osób
Świat
Burza Alice w Hiszpanii
Ulice zalane w ciągu kilku minut. Nadciągają kolejne ulewy
Świat
Orki atakują łodzie
Orki zaatakowały jacht u wybrzeży Portugalii
Świat
Spadnie deszcz
Przed nami kolejny deszczowy dzień
Prognoza
Motyl
To nagranie z motylem obejrzały miliony internautów
Ciekawostki
Deszcz, parasol, plucha, jesień
Nie rozstaniemy się z parasolami. Pogoda na jutro
Prognoza
Białe koralowce
Niezwykłe odkrycie u wybrzeży Włoch
Świat
Po ulewach na Florydzie niektóre auta utknęły w wodzie
Auta zatopione w wodzie, jeziora przed domami
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica