Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka

Na młodej wyspie odkryto rośliny, których nie powinno tam być

|
shutterstock_1318576022
Ornitologiczna sensacja
Źródło: Katarzyna Kosiuk, Ewa Kostorz/Akcja Bałtycka
Na wyspie Surtsey odkryto gatunki roślin, które z naukowego punktu widzenia nie powinny się tam znaleźć. Jak się okazało, zostały przeniesione bez bezpośredniej ingerencji człowieka. Badania nad tym, jak tworzą się nowe ekosystemy, mogą pomóc nam w zrozumieniu ich przyszłości w dobie zmian klimatycznych.

Surtsey to niewielka wyspa u południowych wybrzeży Islandii. Powstała wskutek podmorskiej erupcji wulkanicznej w latach 60. XX wieku. Od razu stała się przedmiotem zainteresowań naukowców, w tym botaników i biologów, którzy obserwowali, jak życie rozwija się w zupełnie nowym miejscu.

Jak doszło do kolonizacji?

Surtsey stało się doskonałym obiektem badań na temat dyspersji nasion, czyli przenoszenia ich na nowe lądy. Odpowiadają za nią głównie ptaki. Przez wiele lat uważano, że zdolność roślin do docierania do odległych i odosobnionych miejsc zależy głównie od specjalnych przystosowań pozwalających na rozprzestrzenianie się na duże odległości. Jako przykład podawano mięsiste owoce, które przyciągały ptaki. Rozsiewały one ich nasiona, dając tym roślinom przewagę w kolonizacji nowych obszarów.

Spojrzeli na radar, zobaczyli chmary ptaków
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Spojrzeli na radar, zobaczyli chmary ptaków

Świat

Nowe badanie zespołu z Islandii, Węgier i Hiszpanii, opublikowane w czasopiśmie "Ecology Letters", podważa jednak ten pogląd. Naukowcy zbadali, jakie gatunki roślin dotarły na Surtsey, i odkryli, że większość z nich nie ma żadnych cech tradycyjnie kojarzonych z rozprzestrzenianiem się na duże odległości. Zamiast tego w transporcie nasion główną rolę odegrały mewy, gęsi i ptaki przybrzeżne, przenosząc je w jelitach lub odchodach. W ten sposób przyczyniły się do rozwoju unikalnego ekosystemu Surtsey.

- Ptaki okazały się prawdziwymi pionierami Surtsey, przenosząc nasiona roślin, które według konwencjonalnych teorii nie powinny tam dotrzeć - powiedział dr Paweł Wąsowicz z Instytutu Nauk Przyrodniczych Islandii. Wyjaśnił, że wyniki badania obalają tradycyjne założenia dotyczące kolonizacji roślin i pokazują, że musimy przyjrzeć się interakcjom między roślinami a zwierzętami, aby zrozumieć, jak życie się rozprzestrzenia i reaguje na zmiany środowiskowe. - Życie nie porusza się w izolacji, ono podąża za życiem - dodał Wąsowicz.

Surtsey - zdj. poglądowe
Surtsey - zdj. poglądowe
Źródło: Shutterstock

Zmiany klimatu a wędrówki ptaków

Wąsowicz zauważył, że badania takie jak prowadzone na Surtsey są nieocenione dla biologii. - Pozwalają nam obserwować procesy ekologiczne, które w przeciwnym razie pozostałyby niewidoczne: jak życie kolonizuje, ewoluuje się i adaptuje - wyjaśnił naukowiec. Dodał, że są niezbędne do zrozumienia przyszłości ekosystemów w szybko zmieniającym się świecie. Jako przykład przemian współautor badania, dr Andy Green ze Stacji Biologicznej Donana (CSIC) w Hiszpanii, podał zmieniające się szlaków migracyjne ptaków w wyniku zmian klimatu.

Autorzy badania podsumowali, że konieczne jest stworzenie nowych modeli ekologicznych uwzględniających rzeczywiste interakcje, a nie opierające się wyłącznie na cechach nasion lub klasyfikacjach taksonomicznych.

Osiągnęliśmy pierwszy punkt krytyczny. Następne czekają w kolejce. Co robić?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Osiągnęliśmy pierwszy punkt krytyczny. Następne czekają w kolejce. Co robić?

Agnieszka Stradecka

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: phys.org

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Badania naukoweZmiany klimatuptakizwierzętaIslandia
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Półtonowa dynia
Wyhodował półtonową dynię. "Dobre nasionko i szczęście"
Polska
Fale, ocean, wzburzone morze, sztorm
"Na północnym Pacyfiku dzieje się coś niezwykłego"
Kometa - C/2025 A6 (Lemmon), 18.10.25
Kometa coraz bliżej Ziemi. Zobacz ją, zanim zniknie na tysiąc lat
Ciekawostki
Śmiertelny wypadek na Filipinach
Drzewo zmiażdżyło dom. Nie żyje rodzina
Świat
Muchomor plamisty
Ten internetowy trend "może doprowadzić do tragedii"
Ciekawostki
Zorza w Dębkach (Pomorskie)
Światła Północy pomalowały niebo nad Polską
Polska
Jesień, liście, słońce, Gdańsk
Miejscami będzie tylko siedem stopni
Prognoza
AdobeStock_480196644
Deszcz spadających gwiazd w październiku. Kiedy spojrzeć w niebo
Ciekawostki
Czeka nas mroźna noc, pojawią się mgły
Nocą chwyci mróz
Prognoza
lahti wypadek mapa
Ogromny karambol na autostradzie. "Nagle pojawiła się szalona mgła"
Świat
Krupa śnieżna w Jaworniku (woj. podkarpacie)
Krupa śnieżna spadła na Podkarpaciu
Polska
Chmury kłębiaste, jesień
Nadchodzi zmiana w pogodzie
Prognoza
Widok na Honolulu
U wybrzeży rajskiej wyspy odkryto nowy gatunek bakterii
Sztorm na Bałtyku i dynamiczna pogoda w Ustce
Sztorm na Bałtyku. Ryzyko gwałtownego wezbrania wody
Prognoza
"Ciemna" strona Księżyca
Tajemnica "ciemnej" strony Księżyca. Załogowy lot pomoże ją wyjaśnić
Fontanny lawy z wulkanu Kilauea
Efektowna erupcja. Nagranie
Świat
Dolina Pięciu Stawów Polskich, 18.10
Ośnieżone stoki, oblodzenia. Warunki są trudne
Polska
Planetarium Śląskie
"Chorzów się powiększył, w kosmosie"
Wyblakła rafa niedaleko wyspy Cayman Brac na Morzu Karaibskim
Osiągnęliśmy pierwszy punkt krytyczny. Następne czekają w kolejce. Co robić?
Agnieszka Stradecka
Ulewy
Ulewy i porywy do 85 km/h. Uważajmy
Prognoza
Jesień, deszcz ze śniegiem, pierwszy śnieg
Dziś lokalnie może spaść deszcz ze śniegiem
Prognoza
Mars w obiektywie sondy Viking Orbiter 1
"Miałam wrażenie, że obserwuję czerwie z filmu 'Diuna'"
Deszcz, noc, ulewa, intensywne opady
Tutaj nocą dość mocno popada
Prognoza
Wydra "ukradła" deskę surferce
Wydra zabrała deskę surferce
Świat
Wiewiórka szara (łac. Sciurus carolinensis)
Nas męczy, a wiewiórkom może sprzyjać
Ciekawostki
Deszcz ze śniegiem, pierwszy śnieg
W pogodzie będzie się działo. Niż ma przynieść zimowe opady, a wyż - lekki mróz
Prognoza
W prognozach widać wzrost temperatury
Jest szansa na 20 stopni. A czego spodziewać się 1 listopada?
Arleta Unton-Pyziołek
Miasto Poza Rica w Meksyku po powodziach
Zmarło 70 osób. Ocalali nie mają dachu nad głową
Świat
Las deszczowy w Parku Narodowym Eungella w Queensland
W lasach zaobserwowano zmianę. "Sygnał ostrzegawczy"
Świat
Po burzy gradowej w Boliwii
Ulice jak strumienie, biało na chodnikach. "Nigdy nie padało tak intensywnie"
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica