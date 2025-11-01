Rozświetlił nocne niebo nad Małopolską. Nagranie

Bolid widziany nad Małopolską 31.10.2025 Źródło: Skytinel

W piątek po godzinie 22 nad Małopolską przez kilka sekund można było zobaczyć bolid, czyli bardzo jasny meteor. Uchwyciły go kamery ogólnopolskiej sieci Skytinel, która zajmuje się obserwacją tego typu zjawisk.

Bolid nad Polską. Nagranie

W mediach społecznościowych sieć napisała, że meteor wszedł w atmosferę z prędkością bliską 24 kilometrów na sekundę. Wyparował na wysokości 44,5 kilometra na północ od Brzeska. Eksperci zauważyli, że w ostatnim czasie takich zjawisk w Małopolsce było niewiele, prawdopodobnie z powodu zachmurzenia.

Specjaliści dodali, że w najdalszym punkcie orbity obiekt oddalał się od Słońca niemal tak daleko, jak Jowisz. Jego aphelium, czyli punkt na orbicie znajdujący się w miejscu największego oddalenia od naszej gwiazdy, wyniosło 5,44 jednostki astronomicznej (au), będącej odległością Ziemi od Słońca.

