Podczas zajęć na uczelni odkryto nowy gatunek bakterii

Nietypowa symbioza morskich pająków i bakterii Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

Bakterię odkryto przypadkiem podczas rutynowych zajęć z mikrobiologii na uniwersytecie University of Hawaiʻi at Mānoa na Hawajach. Studenci wyhodowali na płytkach Petriego kolonie bakterii z próbek wody morskiej. Na jednym z naczyń laboratoryjnych pojawiło się coś nietypowego. Dalsza analiza wykazała, że jest to całkiem nowy gatunek baterii należący do rodzaju Caulobacter. Nowo odkrytą baterię nazwano Caulobacter inopinatus. Opisano ją w artykule opublikowanym w czasopiśmie "International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology".

Jak donoszą naukowcy, odkrycie to było dla nich zaskoczeniem, ponieważ wszystkie inne znane gatunki należące do rodzaju Caulobacter (rodzaju bakterii Gram-ujemnych) pochodzą ze środowisk słodkowodnych, a nie słonowodnych. Słowo inopinatus pochodzi z łaciny. Oznacza coś "nieoczekiwanego", odzwierciedla zarówno przypadkowy charakter odkrycia, jak i jego zaskakujące cechy.

Caulobacter inopinatus Źródło: University of Hawaiʻi at Mānoa

Caulobacter inopinatus

Naukowcy odkryli, że Caulobacter inopinatus nie jest w stanie przetrwać w środowisku, w którym stężenie soli jest typowe dla wody morskiej. To skłoniło ich do zbadania, w jaki sposób bakteria ta znalazła się w oceanie. Ustalili, że prawdopodobnie została przeniesiona z lądu poprzez podmorskie zrzuty wód gruntowych. Jest to naturalny proces hydrologiczny, powszechnie występujący w obszarach przybrzeżnych. Polega on na ruchu słodkiej wody gruntowej przez dno morskie do morza.

Wiadomo, że zrzuty te przenoszą substancje odżywcze i zanieczyszczenia do wód przybrzeżnych, jednak w tym przypadku mogą one również przenosić mikroorganizmy lądowe. Jak zauważają eksperci, wymiana mikroorganizmów (mikrobów) jest ważna, ponieważ bakterie odgrywają kluczową rolę w obiegu substancji odżywczych, jakości wody i zdrowiu ekosystemów przybrzeżnych.

- Zrozumienie, w jaki sposób mikroby przemieszczają się między lądem a morzem pomaga nam, naukowcom, śledzić przepływ składników odżywczych i zanieczyszczeń. One z kolei mogą wpływać na jakość wód przybrzeżnych, rybołówstwo i zdrowie raf koralowych - problemy, które bezpośrednio wpływają na społeczności i gospodarkę Hawajów - powiedział współautor badania i profesor Stuart Donachie. - To odkrycie pomoże nam lepiej prześledzić, jak naturalne procesy zachodzące na lądzie wpływają na środowiska morskie na poziomie mikroskopowym - dodał.

Widok na Honolulu Źródło: jdross75/AdobeStock