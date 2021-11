Omikron - objawy nowego wariantu koronawirusa

- Poziom zaraźliwości wariantu omikron jest mniej więcej podobny do delty - stwierdziła doktor Angelique Coetzee z Republiki Południowej Afryki, która odkryła nową odmianę koronawirusa. Jej zdaniem nie ma powodu do alarmu z powodu tej mutacji.

Omikron. Objawy

- W połowie listopada przyszedł 33-letni mężczyzna. Miał lekkie objawy, ale inne od tych, jakie widziałam do tej pory. Postanowiłam zrobić test, bo mieliśmy do czynienia z infekcją wirusową. Po pozytywnym wyniku u czwartej osoby w jego rodzinie z tymi samymi lekkimi objawami włączyła mi się lampka alarmowa - dodała lekarka z RPA. Jak wyjaśniła, te symptomy to zmęczenie, ból głowy, drapanie w gardle i lekkie przeziębienie, czyli inne niż w przypadku wariantu delta.