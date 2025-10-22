Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka

Tydzień nad tym jeziorem może wywołać zmiany w płucach

|
Jezioro Salton Sea w Kalifornii
Salton Sea w Kalifornii
Źródło: Google Earth
Pył z jeziora Salton Sea w Kalifornii może błyskawicznie wpływać na płuca. Jak wynika z badania kalifornijskich naukowców, wystarczył tydzień ekspozycji, by myszy doznały intensywnego stanu zapalnego, a mikrobiom ich płuc uległ zmianie. Na razie nie wiadomo, czy zmiany te są odwracalne.

Salton Sea to największe w Kalifornii słonowodne jezioro położone niedaleko granicy z Meksykiem. Zbiornik nie przyciąga jednak turystów - jego wody są skażone przez ścieki rolnicze i przemysłowe w stopniu, który uniemożliwia przetrwanie większości gatunków. Od kilku dekad jezioro boryka się także z innym problemem. Jego linia brzegowa cofa się na skutek susz i niewystarczających opadów. Odsłonięte, spękane dno jest źródłem pyłu. Jak wynika z badania opublikowanego na łamach czasopisma "mSphere", jego wdychanie może być niebezpieczne dla zdrowia.

Zmienione środowisko płuc

W swojej pracy naukowcy zaprojektowali w laboratorium komorę ekspozycyjną, która naśladowała rzeczywisty obieg powietrza w rejonie Salton Sea. Zespół zebrał próbki pyłu z różnych miejsc dookoła jeziora, przefiltrował je w celu oddzielenia pleśni i bakterii, a następnie wpuścił w postaci aerozolu do komory, w której znajdowały się myszy. Zwierzęta pozostawały w zanieczyszczonym środowisku przez tydzień.

Ten dość krótki okres wystarczył, by w drogach oddechowych myszy wystawionych na działanie zapylonego powietrza pojawiły się zmiany. Bardzo dobrze było to widać w analizie mikrobiomu płuc. U gryzoni zaczęły intensywnie namnażać się bakterie z rodzajów Pseudomonas i Staphylococcus, które mogą przyczyniać się do zapalenia dróg oddechowych. Ekspozycja na niektóre próbki powodowała szczególnie intensywne stany zapalne - w jednym przypadku aż 60 procent komórek odpornościowych płuc nosiło oznaki zapalenia. U myszy oddychających czystym powietrzem odsetek ten wynosił tylko 10-15 proc.

- Podobne zmiany mikrobiologiczne obserwowaliśmy już u osób z mukowiscydozą lub infekcjami - powiedziała Emma Aronson z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Riverside, współautorka badania. - U myszy nie występowały jednak żadne schorzenia.

Jezioro Salton Sea w Kalifornii
Jezioro Salton Sea w Kalifornii
Źródło: Shutterstock

Wstęp do dalszych badań

Pierwsze informacje dotyczące szkodliwego wpływu pyłu na drogi oddechowe pojawiły się jeszcze przed przeprowadzeniem analizy. Jak opowiadali badacze, okoliczni mieszkańcy podejrzewają, że środowisko ma związek z często występującymi tam chorobami, w tym astmą. Aronson opowiadała, że podczas obróbki w laboratorium próbki po prostu cuchnęły.

W miarę jak Salton Sea wysycha, do powietrza przedostaje się coraz więcej toksycznych osadów. Naukowcy chcą sprawdzić, czy mają one wpływ na płuca dzieci mieszkających niedaleko jeziora. Badanie rodzi również kolejne pytania. Jeśli pył z jeziora może mieć aż tak silny wpływ na mikrobiom płuc, to czy podobne zmiany wywołuje ekspozycja na dym, spaliny lub aerozole z e-papierosów?

- Dopiero zaczynamy rozumieć, w jaki sposób ekspozycja na pył zmienia mikrobiom płuc. Nie wiemy jeszcze, jak długo utrzymują się te zmiany ani czy są one odwracalne - dodała Mia Maltz, główna autorka badania.

Autorka/Autor: Agnieszka Stradecka

Źródło: University of California - Riverside

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Naukaochrona środowiskasusza
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Upalnie w Sydney
Ponad 46 stopni na termometrach, padają rekordy
Świat
Ciepło na 1 listopada
W modelach panuje zgoda. Co czeka nas w pogodzie 1 listopada?
Arleta Unton-Pyziołek
Bolid widoczny nad Polską, 20.10.25
Rozbłysk nad Polską. Pochodził z nietypowego źródła
Nauka
Culiseta annulata
Owad na przynęcie i szok w całym kraju
Świat
Wiatr, silny wiatr, wichury
Silne podmuchy powrócą. Prognoza zagrożeń
Prognoza
Jesień, liście, park, pochmurno, drzewa, chmury, wilgoć
Sporo chmur, lokalnie słabo popada. Pogoda na dziś
Prognoza
Kometa - C/2025 A6 (Lemmon), 18.10.25
Warto wziąć lornetkę i wypatrywać jej na niebie
Ciekawostki
Jesień, chłód, noc, mgła, zimno
Nocą lokalnie zrobi się mgliście
Prognoza
Tajemniczy obiekt na odludziu
Znaleźli zwęglony, tlący się złom. Może być częścią rakiety
Świat
Wydry morskie kradną deski surfingowe
Wydry zabierają deski, władze ostrzegają
Ciekawostki
Deszcz, ulewy, jesień
Nadciąga załamanie pogody
Prognoza
We wtorek w Nowej Zelandii silnie wiało
Znalazła pod drzewem nieprzytomnego mężczyznę. "To mógł być każdy z nas"
Świat
Temperatura w Australii we wtorek 21 października 2025 roku
Październikowy skwar. Na horyzoncie burze i huraganowy wiatr
Świat
Powódź porwała dom mieszkańca Alaski
Woda porwała dom wraz z jego mieszkańcem. Nagranie
Świat
Zanieczyszczone powietrze w New Delhi w Indiach
Obchodzili święto tak hucznie, że powietrze było najgorsze na świecie
Świat
Zmiana pogody coraz bliżej
Zmiana pogody coraz bliżej. Kiedy zrobi się ciepło?
Prognoza
W Ermont (Dolina Oise) niedaleko Paryża przeszło tornado
Trąba powietrzna powaliła żurawie. Nie żyje jedna osoba
Świat
Mroźny poranek - zdjęcie poglądowe
Temperatura podzieliła Polskę. 20 stopni Celsjusza różnicy
Polska
Silny wiatr
Dziś będzie ciepło, ale wietrznie
Prognoza
Arktyka
Nieznany proces odkryty pod topniejącym lodem
Nauka
Zimno, przymrozek, mróz
Nocą złapie lekki mróz
Prognoza
Jesień, silny wiatr
Prawie 20 stopni, a potem sztormowa pogoda
Prognoza
Afrykańscy rolnicy pracują na farmie
Dostaje się do roślin z powietrza. Zagraża milionom ludzi
Nauka
Burza tropikalna Fengshen uderzyła w Filipiny
Silny nurt porwał vlogerkę. Nie żyje
Świat
Etna, erupcja w lutym 2025 roku
Przewidzą wybuch? Parametr b i obiecujące wyniki
Nauka
Temperatura powierzchni Pacyfiku w dniach 6-12 października 2025 roku
La Niña. Jest, czy jej nie ma?
Świat
Silny wiatr
W tych regionach może mocno wiać
Prognoza
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Dwa ataki niedźwiedzi w jednym mieście
Świat
Pobudka w Karkonoszach
Lodowaty poranek. Gdzie było najzimniej?
Prognoza
Jesień, słońce, liście, pogodnie
Taki będzie pierwszy dzień tygodnia
Prognoza
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica