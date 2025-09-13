Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka

Jest jasna, ma długi warkocz i widać ją z Ziemi. Oto SWAN25B

Kometa SWAN25B
Ciężkie pierwiastki w gazowych otoczkach komet
Źródło: tvnmeteo.pl, Shutterstock
Astronomowie zidentyfikowali nową prawdopodobną kometę. Obiekt o roboczej nazwie SWAN25B charakteryzuje się dość dużą jasnością, w teorii pozwalającą na zaobserwowanie go za pomocą lornetki lub odpowiednio silnego teleobiektywu. Jego znalezienie może być jednak mocno utrudnione.

Jak podał serwis EarthSky, obiekt został odkryty przez ukraińskiego łowcę komet Vladimira Bezuglego podczas przeglądania danych z sondy SOHO, zajmującej się przede wszystkim obserwacją Słońca. Gdy informacje o potencjalnej nowej komecie pojawiły się w sieci, wielu astronomów rozpoczęło jej poszukiwania na niebie. Oczom ekspertów ukazało się ciało niebieskie z długim, wyraźnym warkoczem.

Obiekt otrzymał tymczasowe oznaczenie SWAN25B. Międzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU) jest w trakcie oficjalnego potwierdzania, czy rzeczywiście mamy do czynienia z kometą. Wtedy otrzyma ona ostateczną nazwę.

Jasna, ale przyćmiona

Wstępne obserwacje pokazały, że ciało niebieskie jest stosunkowo jasne - ma magnitudo około 7,4. Oznacza to, że w sprzyjających warunkach można dostrzec je przez lornetkę lub aparat fotograficzny z odpowiednio silnym teleobiektywem. Obecnie kometę najłatwiej zobaczyć z półkuli południowej, ale obserwacje utrudnia fakt, że znajduje się ona bardzo blisko Słońca. Z perspektywy Ziemi znajduje się ona na tle gwiazdozbioru Panny i można szukać jej przez około godzinę od zachodu Słońca.

Według serwisu EarthSky wciąż jest zbyt wcześnie, by stwierdzić, czy w nadchodzących tygodniach obiekt będzie coraz jaśniejszy, czy bledszy. Prawdopodobnie coraz łatwiej będzie go dostrzec z półkuli północnej - dla obserwatorów na Ziemi kometa ma stopniowo oddalać się od Słońca.

Autorka/Autor: ast

Źródło: EarthSky, ICQ Comet Observations, IAU

Źródło zdjęcia głównego: E. Guido, M. Rocchetto, J. Ferguson; Spaceflux Network

Udostępnij:
TAGI:
Kosmos
Czytaj także:
Burza, noc, pioruny, Polska
Gdzie jest burza? Kłębią się ciemne chmury
Polska
Noc, deszcz
Deszczowa noc, miejscami zagrzmi
Prognoza
Akcja ratunkowa słowackich służb górskich
Śmiertelny wypadek w Tatrach. Zginęła Polka
Świat
upał, Włochy, dzieci, rodzice
Za gorąco, by się uczyć. Nauczyciele chcą dłuższych wakacji
Świat
Na mieliźnie na Lanzarote osiadła łódź. Zaczęła z niej wyciekać ropa
Łódź rozbiła się u wybrzeży kurortu. Obowiązuje stan gotowości
Świat
Deszcz
Nadciągają burze, ulewy i zimne masy powietrza
Prognoza
Aligator, Floryda
Walczyła z aligatorem, żeby nie porwał psa. "Waliłam, waliłam i waliłam"
Świat
Pojawią się burze
Burze i ulewy. Długi pas miejsc, w których pogoda mocno się popsuje
Prognoza
Kierowcy na południowej Florydzie brodzili w wodzie po ulewach
Podtopiło Hollywood, pioruny trafiały w Miami
Świat
Flamingi różowe
Pewna decyzja wpływa na tempo starzenia się flamingów
Nauka
Świnoujście
Jak Bałtyk poradził sobie z powodzią
Polska
Lokalizacja trzęsienia ziemi
Trzęsienie ziemi na Kamczatce
Świat
Pochmurno, chmury, burza
Dziś deszczowo w wielu regionach, może zagrzmieć
Prognoza
Burza, noc, pioruny, Polska
Gdzie jest burza? Wieczorem wciąż słychać grzmoty
Polska
Burza tropikalna Mario wpłynie na pogodę w Meksyku
Mario u wybrzeży. Może wywołać powodzie błyskawiczne
Świat
Helgeland, Norwegia
Tak późno nocy tropikalnej tu jeszcze nie było
Świat
Ulewa, intensywne opady deszczu, noc
Tutaj nocą będzie lać. IMGW ostrzega
Prognoza
Noc, pochmurno
Noc z rozpogodzeniami, ale i deszczem
Prognoza
Asteroida minie Ziemię
Ziemia ma kolejnego towarzysza. Przez 60 lat chował się przed naukowcami
Agnieszka Stradecka
Silny wiatr w Wielkiej Brytanii
Ulewy i wichury na Wyspach. Alarmy dla milionów mieszkańców
Świat
Powodzie w Denpasarze na Bali
18 osób zginęło w turystycznym raju. Władze apelują
Świat
Ulewy, deszcz
Deszczowa fala przemierzy Polskę. Zjawiska mogą być gwałtowne
Prognoza
Czarna dziura - zdjęcie poglądowe
Eksplozja pierwotnej czarnej dziury. "Powinniśmy być gotowi"
Nauka
Powodzie w Pakistanie
Łódź ratunkowa się wywróciła. Zginęło dziewięć osób
Świat
Wybrzeże Zatoki Manilskiej, gdzie zapadanie się lądu jest szczególnie szybkie
Całe wyspy zapadają się do morza. "Powrót do normalnego życia jest już niemożliwy"
Świat
Teleskop, niebo nocą
Tej nocy Księżyc będzie jak "słoń w składzie porcelany"
Ciekawostki
Mniszek lekarski
Odkryto tajemnicę dmuchawców
Nauka
Rzeka Nysa Kłodzka zalała Kłodzko
Jak szybko da się przewidzieć powódź? Meteorolog odpowiada
Polska
Mgła, Warszawa
Jest pięknie, ale też niebezpiecznie
Polska
AdobeStock_1690657958
Dziś miejscami zagrzmi i popada
Prognoza
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica