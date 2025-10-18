Osiągnęliśmy pierwszy punkt krytyczny. Następne czekają w kolejce. Co robić?

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Kluczowe fakty: Według ogłoszonego w poniedziałek raportu Global Tipping Points Ziemia przekroczyła pierwszy punkt krytyczny, czyli moment, w którym zmiany w ekosystemie stają się nieodwracalne.

W najgorszej sytuacji znajdują się rafy koralowe, ale to niejedyne środowisko stojące na skraju załamania.

Nie wszystko jednak stracone. Twórcy raportu w rozmowie z TVN24+ wskazali pozytywne punkty zwrotne, które mogą pomóc w walce z kryzysem.

W poniedziałek 13 października naukowcy zrzeszeni w ramach inicjatywy Global Tipping Points opublikowali raport na temat stanu kluczowych ekosystemów i procesów na Ziemi. Moment jego publikacji wybrano nieprzypadkowo - w Belem w Brazylii trwają właśnie ostatnie przygotowania do konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu. 10 listopada naukowcy, politycy i działacze społeczni z całego świata zasiądą do rozmów o przyszłości naszej planety. Niestety rysuje się ona w znacznie ciemniejszych barwach, niż do tej pory myśleliśmy. W raporcie ogłoszono, że ciepłowodne rafy koralowe znajdują się na prostej drodze do wyginięcia.