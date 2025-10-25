Logo TVN24
Ocieplenie klimatu

El Niño może stać się bardziej przewidywalne. To złe wieści

|
Oceany
Na czym polegają zjawiska La Nina i El Nino
Źródło: NOAA
Rosnąca średnia globalna temperatura może spowodować, że El Niño-Oscylacja Południowa (ENSO) niebawem ulegnie drastycznej zmianie - donosi międzynarodowy zespół naukowców. Ponieważ ENSO wpływa na pogodę na całym świecie, ta zmiana nie pozostanie bez konsekwencji.

El Niño-Oscylacja Południowa (ENSO) to zjawisko meteorologiczne, które występuje na Oceanie Spokojnym. Wynika ono ze zmian w temperaturze powierzchni tropikalnego Pacyfiku i zmian w sile wiejących nad oceanem pasatów. Ma ogromny wpływ na globalną zmienność klimatu. Częścią ENSO są anomalie pogodowe El Niño i La Niña.

Naukowcy z Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Irlandii, wykorzystując zaawansowane modele klimatyczne, odkryli, że ENSO w związku z ocieplaniem się Ziemi może stać się potężniejszym i bardziej przewidywalnym cyklem. Badacze przewidują jego gwałtowne nasilenie się do końca 2050 roku i rozpoczęcie synchronizacji z innymi wielkoskalowymi systemami klimatycznymi. Gdyby tak się stało, do końca wieku wzorce temperatury i opadów na świecie uległyby poważnym zmianom.

Anomalia pogodowa El Nino
Anomalia pogodowa El Nino
Źródło: Maciej Zieliński/PAP/Reuters

Zmiana cyklu

Zdaniem badaczy ENSO może stać się cyklem o większej regularności w ciągu 30-40 lat.

- To pierwszy raz, kiedy tego typu zmiana została zidentyfikowana w złożonym modelu klimatycznym - powiedział prof. Malte F. Stuecker, główny autor badania.

Z symulacji wynika, że silniejsze i bardziej cykliczne ENSO mogłoby współgrać z Oscylacją Północnoatlantycką (NAO), Dipolem Oceanu Indyjskiego (IOD) i tropikalnym modem północnoatlantyckim (TNA).

- Ta synchronizacja systemów może doprowadzić do silnych wahań opadów w regionach takich jak południowa Kalifornia i Półwysep Iberyjski - zauważył prof. Axel Timmermann, współautor badania. - Większa regularność ENSO mogłaby poprawić sezonowe prognozy klimatyczne; jednak nasilenie jej skutków będzie wymagało od nas adaptacji. Nasze odkrycia podkreślają potrzebę globalnego przygotowania się na rosnącą zmienność klimatu i jej kaskadowy wpływ na ekosystemy, rolnictwo i zasoby wodne - dodał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
La Niña. Jest, czy jej nie ma?

La Niña. Jest, czy jej nie ma?

Świat
"Na północnym Pacyfiku dzieje się coś niezwykłego"

"Na północnym Pacyfiku dzieje się coś niezwykłego"

Autorka/Autor: Anna Bruszewska

Źródło: Science Daily, Institute for Basic Science, nature.com

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Temat: Ocieplenie klimatu

Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
