Kamczatka jest położona we wschodniej Rosji Źródło: Google Earth

Pierwszy odczyt mówił, że wstrząs miał magnitudę 7,1. Na razie brak informacji o możliwych ofiarach i stratach.

Trzęsienie ziemi na Kamczatce. Pacyficzny Pierścień Ognia

Kamczatka znajduje się w Pacyficznym Pierścieniu Ognia, a więc w leżącej na styku płyt tektonicznych najbardziej narażonej na wstrząsy części świata. Obszar ten otacza Ocean Spokojny.

Lokalizacja trzęsienia ziemi Źródło: USGS

Jedno z najsilneijszych trzęsień ziemi w historii

W nocy z 29 na 30 lipca 2025 roku wschodnich wybrzeży Kamczatki doszło do trzęsienia o magnitudzie 8,8, a następnie do kilkudziesięciu wstrząsów wtórnych o magnitudzie sięgającej 7. Tamto trzęsienie ziemi było najsilniejsze od 1952 r. - przekazały rosyjskie media. Portal amerykańskiego magazynu "Time" stwierdził natomiast, że było to szóste najsilniejsze zarejestrowane trzęsienie ziemi.

Silne trzęsienie ziemi w Rosji Źródło: Reuters