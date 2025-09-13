Pierwszy odczyt mówił, że wstrząs miał magnitudę 7,1. Na razie brak informacji o możliwych ofiarach i stratach.
Trzęsienie ziemi na Kamczatce. Pacyficzny Pierścień Ognia
Kamczatka znajduje się w Pacyficznym Pierścieniu Ognia, a więc w leżącej na styku płyt tektonicznych najbardziej narażonej na wstrząsy części świata. Obszar ten otacza Ocean Spokojny.
Jedno z najsilneijszych trzęsień ziemi w historii
W nocy z 29 na 30 lipca 2025 roku wschodnich wybrzeży Kamczatki doszło do trzęsienia o magnitudzie 8,8, a następnie do kilkudziesięciu wstrząsów wtórnych o magnitudzie sięgającej 7. Tamto trzęsienie ziemi było najsilniejsze od 1952 r. - przekazały rosyjskie media. Portal amerykańskiego magazynu "Time" stwierdził natomiast, że było to szóste najsilniejsze zarejestrowane trzęsienie ziemi.
