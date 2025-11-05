Masowa śmierć u wybrzeży największego jeziora świata

Foki wypoczywają na plaży w Mikoszewie Źródło: Hello Mierzeja/Facebook

W ciągu ostatnich kilku dni na terenie obwodu mangystauskiego znaleziono 112 martwych fok kaspijskich - poinformował na profilu facebookowym Komitet Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa Republiki Kazachstanu. Od poniedziałku specjaliści pobierają próbki wody na długim odcinku wybrzeża, lecz jak na razie nie podano rezultatów tych badań. Portal Radia Swoboda przypomniał, że w ubiegłym roku, również na przełomie października i listopada, w tym samym rejonie doszło do masowej śmierci fok kaspijskich. Wówczas znaleziono ponad tysiąc martwych zwierząt. Ani wtedy, ani teraz nie udało się ustalić przyczyny śmierci tych morskich ssaków. Urzędnicy twierdzą, podobnie jak rok temu, że analiza próbek wody oraz badania patomorfologiczne wymagają czasu.

Przyczyny masowej śmierci nie są znane

Jak pisze Radio Swoboda, ekolodzy i lokalni mieszkańcy wiążą to zjawisko z działalnością okolicznych przedsiębiorstw przetwarzających ropę naftową. Same firmy zaprzeczają jednak tym opiniom. Mieszkańcy regionu twierdzą także, że działalność wojskowa Rosji, w szczególności wystrzeliwanie rakiet w kierunku Ukrainy z okrętów Flotylli Kaspijskiej, prowadzi do poważnego zanieczyszczenia zbiornika, co nie pozostaje bez wpływu na żyjącą w nim faunę.

Gatunek endemiczny

Właściwa nazwa fok żyjących w Morzu Kaspijskim to nerpa kaspijska (Pusa caspica). Jest to gatunek endemiczny tego zbiornika. Samice osiągają długość 140 centymetrów, samce nawet 150 cm, mogą osiągać wagę do 86 kilogramów. Nerpa kaspijska jest gatunkiem zagrożonym, a liczebność osobników nie jest dokładnie znana - szacunkowe dane są bardzo rozbieżne i wahają się pomiędzy 70 a 300 tysięcy osobników.

Nerpa kaspijska, foka kaspijska - zdjęcie ilustracyjne Źródło: stock.adobe.com

Morze Kaspijskie jest największym jeziorem świata, bezodpływowym zbiornikiem słonej wody, którego powierzchnia, choć zmniejsza się na skutek zmian klimatycznych, jest większa od Polski. Długość jego wybrzeża wynosi około 6,6 tys. kilometrów. Dostęp do niego ma pięć państw - Turkmenistan, Iran, Kazachstan, Azerbejdżan i Rosja. Wpływa do niego ponad 130 rzek, z których największe to Wołga i Ural.