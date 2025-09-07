Dziś wieczorem czeka nas całkowite zaćmienie Księżyca. Zjawisko będzie można obserwować również w Polsce. Sprawdź, gdzie będą najlepsze warunki pogodowe do obserwacji wieczornego nieba.

W niedzielę wieczorem warto spojrzeć w niebo, by zobaczyć uznawane za jedno z najciekawszych zjawisk astronomicznych w tym roku - zaćmienie Księżyca. Około 85 procent światowej populacji będzie mogło je zaobserwować. W Polsce początek zaćmienia całkowitego Księżyca nastąpi o godzinie 19.32, a maksimum tej fazy przypadnie na godz. 20.13.

Księżyc wzejdzie w Polsce około godz. 19 lub nieco później, w zależności od rejonu kraju, czyli mniej więcej na pół godziny przed rozpoczęciem fazy całkowitej. Gdy nasz naturalny satelita będzie wyłaniał się zza horyzontu, to pomimo pełni jedynie część jego tarczy będzie oświetlona - będzie wtedy w trakcie zaćmienia częściowego.

Zaćmienie Księżyca 2025 - 7 września. Krwawy Księżyc. Komu dopisze pogoda w Polsce

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, najkorzystniejsze warunki do podziwiania zaćmienia Księżyca występować będą na zachodzie Polski oraz na krańcach wschodnich. W województwach zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim, podlaskim oraz lubelskim dominować będzie zachmurzenie małe, a więc warunki do obserwacji tego zjawiska będą korzystne. Jest też szansa na zupełnie bezchmurne niebo.

Rozpogodzenia prognozowane są również w centrum Polski, jednakże tam jedynie miejscami zachmurzenie zmaleje do umiarkowanego, w wielu miejscach wciąż będzie duże.

Najgorsze warunki pogodowe, z dużym i całkowitym zachmurzeniem, występować będą na północy Polski, w województwie pomorskim, kujawsko-pomorskim, częściowo warmińsko-mazurskim oraz na Mazowszu.

