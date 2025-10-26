Logo TVN24
Ciekawostki

Włochy. Lis przegryzł kabel, internetu nie było przez kilka dni

Lis
Zabawa małych lisów
Źródło: Leśny Kawaler/ Kontakt24
Tysiące osób przez kilka dni nie miały internetu w miejscowości Caponago na północy Włoch. Przyczyną awarii był lis.

Około pięć tysięcy osób w miejscowości Caponago w Lombardii na północy Włoch nie miało przez cztery dni dostępu do internetu. Jak podał w sobotę dziennik "Corriere della Sera", powodem awarii był lis, który przegryzł światłowód.

Lis nie mógł się wydostać, przegryzł kabel

W jednej chwili internet przestał działać w domach wszystkich mieszkańców, w siedzibach firm oraz w urzędzie gminy, co spowodowało poważne utrudnienia w funkcjonowaniu miejscowości położonej koło Monzy. Specjaliści zaczęli szukać przyczyny awarii, która dotknęła całe miasteczko.

Ostatecznie, przy zjeździe z autostrady technicy znaleźli odsłonięty otwór w ziemi, a w nim uwięzionego lisa oraz strzępy rozszarpanego przez niego kabla. Zwierzę uwolniono, a ekipa przystąpiła do pracy, by przywrócić internet.

Jak przekazano, studzienka nie miała pokrywy. Władze miasteczka zapewniły, że wyjaśnią, dlaczego nie była zabezpieczona w odpowiedni sposób.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Sygnał nad Sycylią. Wykrył go "strażnik jakości powietrza"

Sygnał nad Sycylią. Wykrył go "strażnik jakości powietrza"

Nauka
Niedźwiedzie znów zaatakowały. Nie żyje jedna osoba

Niedźwiedzie znów zaatakowały. Nie żyje jedna osoba

Świat

Autorka/Autor: dd

Źródło: PAP, Corriere della Sera

Źródło zdjęcia głównego: stock.adobe.com - zdj. ilustracyjne

