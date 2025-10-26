Zabawa małych lisów Źródło: Leśny Kawaler/ Kontakt24

Około pięć tysięcy osób w miejscowości Caponago w Lombardii na północy Włoch nie miało przez cztery dni dostępu do internetu. Jak podał w sobotę dziennik "Corriere della Sera", powodem awarii był lis, który przegryzł światłowód.

Lis nie mógł się wydostać, przegryzł kabel

W jednej chwili internet przestał działać w domach wszystkich mieszkańców, w siedzibach firm oraz w urzędzie gminy, co spowodowało poważne utrudnienia w funkcjonowaniu miejscowości położonej koło Monzy. Specjaliści zaczęli szukać przyczyny awarii, która dotknęła całe miasteczko.

Ostatecznie, przy zjeździe z autostrady technicy znaleźli odsłonięty otwór w ziemi, a w nim uwięzionego lisa oraz strzępy rozszarpanego przez niego kabla. Zwierzę uwolniono, a ekipa przystąpiła do pracy, by przywrócić internet.

Jak przekazano, studzienka nie miała pokrywy. Władze miasteczka zapewniły, że wyjaśnią, dlaczego nie była zabezpieczona w odpowiedni sposób.