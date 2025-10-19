Logo TVN24
Jasna kometa zbliża się do Ziemi. Zobaczymy ją w Polsce

Kometa - C/2025 A6 (Lemmon), 18.10.25
Rosnący warkocz komety 3I/ATLAS
Źródło: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientist Image Processing: J. Miller & M. Rodriguez (International Gemini Observatory/NSF NOIRLab), T.A. Rector (University of Alaska Anchorage/NSF NOIRLab), M. Zamani (NSF NOIRLab)
Kometa C/2025 A6 (Lemmon) leci w stronę Ziemi. We wtorek znajdzie się ona najbliżej nas. Warto poszukać tego obiektu na niebie, ponieważ może być widoczny gołym okiem.

C/2025 A6 (Lemmon) to kometa odkryta w ramach programu astronomicznego Mount Lemmon Survey na początku tego roku, skąd wzięła się jej nazwa. Jej okres orbitalny wynosi około 1350 lat. Po zbliżeniu się do Słońca skróci się on do około 1150 lat.

Jak obserwować kometę C/2025 A6 (Lemmon)

We wtorek 21 października C/2025 A6 (Lemmon) znajdzie się najbliżej Ziemi, w odległości 0,6 jednostki astronomicznej (około 90 milionów kilometrów). Będzie to doskonała okazja do jej obserwacji, ponieważ jej magnitudo może wynieść około 4. Oznacza to, że może być widoczna gołym okiem na zachodnim niebie, blisko horyzontu.

Miłośnikom astronomii udało się uchwycić kometę już w sobotnią noc.

Najlepsze warunki do obserwacji komety będą mieć mieszkańcy półkuli północnej. Aby zwiększyć szansę na jej dostrzeżenie, warto oddalić się jak najbardziej od miast i innych źródeł zanieczyszczenia świetlnego. Można też skorzystać z pomocy lornetki, ponieważ rozmyte komety są trudniejsze do zauważenia niż migoczące gwiazdy. Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, najbliższe dni w Polsce mają być pogodne, co zwiększy szanse na dostrzeżenie komety.

Dzień wcześniej, 20 października, najbliżej Ziemi znajdzie się także inna dość jasna kometa, C/2025 R2 (SWAN). W Polsce możemy polować na nią przez lornetkę lub silny teleobiektyw, ale jej obserwacja może być trudniejsza niż w przypadku C/2025 A6 (Lemmon).

Autorka/Autor: ast,kp

Źródło: timeanddate.com, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Przemek Mielczarek

KosmosNauka
