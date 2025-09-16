Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ciekawostki

Dotarli do wraku "bliźniaka" Titanica

Nurkowie głębinowi dotarli do wraku parowca HMHS Britannic
Nurkowie głębinowi dotarli do wraku parowca HMHS Britannic
Źródło: ENEX
Nurkowie głębinowi wydobyli pierwsze przedmioty z wraku parowca HMHS Britannic. To "bliźniaczy" statek Titanica, który zatonął u wybrzeży Grecji podczas I wojny światowej.

HMHS Britannic był obok Titanica i Olympica jednym z trzech transatlantyków typu Olympic. Te parowce były zamówione przez armatora White Star Line w irlandzkiej stoczni Harland and Wolff w 1909 r. i zwodowane w latach 1910-1914.

Podobnie jak w przypadku słynniejszego "bliźniaka", ostatni rejs HMHS Britannic zakończył się katastrofą. W czasie I wojny światowej, na wniosek brytyjskiej admiralicji, statek został przekształcony w pływający szpital. W 1916 roku, podczas rejsu z Southampton w Wielkiej Brytanii na wyspę Lemnos w Grecji, parowiec wpłynął na niemiecką minę i zatoną. Do katastrofy doszło u wybrzeży wyspy Kiea położonej na Morzu Egejskim. Na pokładzie było 1065 osób, z czego 30 zginęło, gdy dwie łodzie ratunkowe zostały wciągnięte przez śruby statku.

Wydobyli przedmioty z ponad 100-letniego parowca

Po tym, jak HMHS Britannic spędził ponad sto lat na dnie morza, na głębokości ponad 130 metrów, uruchomiono badania mające na celu wydobycie przedmiotów z jego wraku. Zorganizował je brytyjski historyk-amator Simon Mills, założyciel Fundacji Britannic. Nadzór nad nimi sprawował wydział greckiego ministerstwa kultury odpowiedzialny za archeologię podwodną.

W maju bieżącego roku do statku dotarła ekipa 11 nurków głębinowych - poinformowali w poniedziałek urzędnicy. Za pomocą poduszek powietrznych wydobyto z wraku pierwszą partię przedmiotów, w tym dzwon okrętowy, światło nawigacyjne, płytki ceramiczne z łaźni tureckich oraz wyposażenie kabin pierwszej i drugiej klasy.

Nurkowie głębinowi dotarli do wraku parowca HMHS Britannic
Nurkowie głębinowi dotarli do wraku parowca HMHS Britannic
Źródło: ENEX

Przedmioty z wraku trafią do greckiego muzeum

Ministerstwo przyznało, że ze względu na warunki panujące wokół wraku akcja nie była łatwa.

"Warunki na miejscu wraku był szczególnie trudne ze względu na prądy, głębokość i słabą widoczność" - przekazali urzędnicy w komunikacie. Dodali, że niektórych przedmiotów, które zostały wskazane do wydobycia w pierwotnym planie, nie udało się odzyskać ze względu na ich położenie i stan zachowania.

Wydobyte przedmioty zabezpieczono w pojemnikach i oczyszczono z organizmów morskich. Następnie przewieziono je do laboratoriów Eforatu Artefaktów Podwodnych w Atenach, gdzie zostaną poddane konserwacji. Docelowo przedmioty odzyskane z wraku trafią na wystawę w nowym Narodowym Muzeum Zabytków Podwodnych w Pireusie, nieopodal Aten, w sekcji poświęconej I wojnie światowej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Najbrzydsze zwierzę świata" zostało Rybą Roku

Autorka/Autor: kp

Źródło: ENEX, BBC

Źródło zdjęcia głównego: ENEX

Udostępnij:
TAGI:
Morza i oceanyMorze ŚródziemneGrecja
Czytaj także:
Silne opady deszczu
Tu aura będzie niespokojna. IMGW ostrzega
Prognoza
Pogodnie, słonecznie, gorąco, upał
Przed nami ostatnia fala letniej pogody
Prognoza
Kurka z mutacją "rosecomb"
"Jedna na milion". Rzadkie znalezisko w lesie
Częściowe zaćmienie Słońca (zdjęcie poglądowe)
Część Słońca zniknie na ich oczach. Kiedy?
Ciekawostki
Biały wróbel z rzadką mutacją, Brzoza (Kujawsko-Pomorskie)
Biały osobnik w stadzie wróbli. Rzadki ptak na zdjęciach Reportera24
Sztorm na Bałtyku
Sztorm na Bałtyku. Są ostrzeżenia
Prognoza
Chmury mammatus na Kędzierzynem-Koźlem
"Worki" na niebie o poranku. Skąd się wzięły
Gwałtowna powódź w stanie Uttarakhand na północy Indii
Całe wsie i targowiska pod wodą. "Nic nie zostało"
Świat
Burza
Gdzie jest burza? Tu trzeba uważać
Ciężarówka w dziurze
Ciężarówka wpadła do ogromnej dziury w drodze
Świat
Upał w Hiszpanii
Mają za sobą najgorętsze lato w historii
Świat
Zniszczone liście z powodu suszy
Dlaczego drzewa zachowują się tak, jakby był koniec października?
Franciszek Wajdzik
Pochmurno, chłodniej
Pochmurno, deszczowo i chłodno
Prognoza
Upał w Sydney
Ten raport to "sygnał ostrzegawczy" dla Australii
Świat
Noc, opady deszczu, burze
Burze, ulewy. Wiele regionów z alarmami
Prognoza
Skutki powodzi w Indiach
Zalane domy, paraliż miast. Wojsko pomaga mieszkańcom
Świat
Burza, noc
Gdzie jest burza? Front przemieszcza się po Polsce
Deszczowa noc, Kraków
Noc z opadami, ale i przejaśnieniami
Prognoza
Pogodnie, słonecznie
Napłynie do nas chłód
Prognoza
Aligator albinos świętuje swoje 30 urodziny
Na wolności mógł zginąć. Właśnie skończył 30 lat
Świat
Burza, piorun, deszcz
Alert RCB. "Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr"
Prognoza
Jedna z pomalowanych wiewiórek
Ktoś pomalował wiewiórki. Szukają go
Świat
Do Polski wkracza klin ciepła znad Afryki - prognoza temperatury po południu 20 września
"Szalona dynamika pogody". Od 30 stopni do przymrozków
Arleta Unton-Pyziołek
Zorza w Dębkach
Światła Północy pomalowały niebo nad Polską
Mrówka Odontomachus simillimus, jeden z gatunków występujących na Fidżi
"Zagłada owadów" w turystycznym raju
Nauka
Burzowo, pochmurno
Pochmurny, miejscami chłodny początek tygodnia
Prognoza
Smog
Smog zabija co roku nawet 40 tysięcy Polaków
Deszcz, ulewa, noc
Tu w nocy będzie deszczowo
Prognoza
Wody Lough Neagh są zielone od glonów
Największe jezioro Wielkiej Brytanii "umiera na naszych oczach"
Świat
Burza, ulewa
Gdzie jest burza? Nadal kłębią się ciemne chmury
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica