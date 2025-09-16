Dotarli do wraku "bliźniaka" Titanica

Nurkowie głębinowi dotarli do wraku parowca HMHS Britannic Źródło: ENEX

HMHS Britannic był obok Titanica i Olympica jednym z trzech transatlantyków typu Olympic. Te parowce były zamówione przez armatora White Star Line w irlandzkiej stoczni Harland and Wolff w 1909 r. i zwodowane w latach 1910-1914.

Podobnie jak w przypadku słynniejszego "bliźniaka", ostatni rejs HMHS Britannic zakończył się katastrofą. W czasie I wojny światowej, na wniosek brytyjskiej admiralicji, statek został przekształcony w pływający szpital. W 1916 roku, podczas rejsu z Southampton w Wielkiej Brytanii na wyspę Lemnos w Grecji, parowiec wpłynął na niemiecką minę i zatoną. Do katastrofy doszło u wybrzeży wyspy Kiea położonej na Morzu Egejskim. Na pokładzie było 1065 osób, z czego 30 zginęło, gdy dwie łodzie ratunkowe zostały wciągnięte przez śruby statku.

Wydobyli przedmioty z ponad 100-letniego parowca

Po tym, jak HMHS Britannic spędził ponad sto lat na dnie morza, na głębokości ponad 130 metrów, uruchomiono badania mające na celu wydobycie przedmiotów z jego wraku. Zorganizował je brytyjski historyk-amator Simon Mills, założyciel Fundacji Britannic. Nadzór nad nimi sprawował wydział greckiego ministerstwa kultury odpowiedzialny za archeologię podwodną.

W maju bieżącego roku do statku dotarła ekipa 11 nurków głębinowych - poinformowali w poniedziałek urzędnicy. Za pomocą poduszek powietrznych wydobyto z wraku pierwszą partię przedmiotów, w tym dzwon okrętowy, światło nawigacyjne, płytki ceramiczne z łaźni tureckich oraz wyposażenie kabin pierwszej i drugiej klasy.

Przedmioty z wraku trafią do greckiego muzeum

Ministerstwo przyznało, że ze względu na warunki panujące wokół wraku akcja nie była łatwa.

"Warunki na miejscu wraku był szczególnie trudne ze względu na prądy, głębokość i słabą widoczność" - przekazali urzędnicy w komunikacie. Dodali, że niektórych przedmiotów, które zostały wskazane do wydobycia w pierwotnym planie, nie udało się odzyskać ze względu na ich położenie i stan zachowania.

Wydobyte przedmioty zabezpieczono w pojemnikach i oczyszczono z organizmów morskich. Następnie przewieziono je do laboratoriów Eforatu Artefaktów Podwodnych w Atenach, gdzie zostaną poddane konserwacji. Docelowo przedmioty odzyskane z wraku trafią na wystawę w nowym Narodowym Muzeum Zabytków Podwodnych w Pireusie, nieopodal Aten, w sekcji poświęconej I wojnie światowej.