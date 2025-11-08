Białe trufle. Te grzyby osiągają teraz w Słowenii zawrotne ceny

Białe trufle coraz trudniej dostępne Źródło: Enex

Trufle białe w Słowenii to aktualnie jeden z najbardziej pożądanych i cenionych skarbów natury. Tegoroczne zbiory nie należą jednak do udanych. Z powodu niesprzyjających warunków pogodowych, ziemia jest zbyt wilgotna, a temperatury zbyt wysokie, przez co trufli jest wyjątkowo mało. Ich deficyt jeszcze bardziej napędza wzrost cen, bo za kilogram najładniejszych okazów trzeba dziś zapłacić nawet pięć tysięcy euro.

Bracia Denis i Dario Benczicz, którzy od dziesięcioleci przemierzają lasy Istrii w poszukiwaniu trufli, przyznają, że to jedna z najgorszych jesieni, jakie pamiętają.

- Sezon jest znacznie słabszy niż zwykle. Co jakiś czas trafia się coś ładniejszego, ale generalnie trufli jest bardzo mało. To jeden z najgorszych sezonów od 40 lat - ocenił Dario Benczicz, zbieracz trufli z 40-letnim doświadczeniem.

Klejnot wśród grzybów i afrodyzjak

Postępujące zmiany klimatu, które wpływają na wilgotność i temperaturę gleby, znacząco ograniczyły plony. Nieco lepsza sytuacja dotyczy trufli czarnozarodnikowych, które są mniej wymagające pod tym względem. Ich ceny są obecnie znacznie niższe - około 400 euro za kilogram. Jednak to białe trufle pozostają najbardziej pożądane, zwłaszcza wśród klientów z zagranicy.

Jak podkreśla sprzedawca trufli Miran Benceticz, większość zbiorów trafia poza granice kraju. - Te trufle jadą właśnie do naszego klienta w Singapurze - powiedział, pokazując porcje ważące kilka kilogramów. Tylko niewielka część pozostaje w Słowenii, trafiając do najwyższej klasy restauracji.

Z jednego dorodnego egzemplarza, ważącego około 250 gramów, można przygotować nawet 20 porcji aromatycznych dań. Nic więc dziwnego, że trufle białe często określane są mianem klejnotów wśród grzybów. Już od wieków przypisuje im się także niezwykłe właściwości - w tym reputację afrodyzjaku.