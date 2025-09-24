Logo TVN24
Ciekawostki

Tydzień Grubego Niedźwiedzia rozpoczęty. "Nie ma mowy o wstydzie"

Tydzień Grubego Misia na Alasce. Niedźwiedź 901
Tydzień Grubego Niedźwiedzia. Otis, który zwyciężył w konkursie w 2021 roku podczas połowu ryb
Źródło: ENEX
Rozpoczął się Tydzień Grubego Niedźwiedzia na Alasce, a tym samym ruszyło głosowanie na osobnika, który jest najlepiej przygotowany na zimę. Jak przygotowany? Jest najgrubszy i najdostojniejszy. I nie ma tu mowy o wstydzie z powodu otyłości, mówią strażnicy Parku Narodowego Katmai.

Od 11 lat na Alasce organizowany jest konkurs, który początkowo był kameralnym wydarzeniem, a obecnie stał się prestiżową rywalizacją, która przyciąga miliony głosujących. Podobnie jak poruszające historie biorących udział w konkursie zwierząt.

Każdej jesieni strażnicy Parku Narodowego i Rezerwatu Katmai śledzą życie niedźwiedzi brunatnych, szacując, ile każdy z nich przybiera na wadze przed wejściem w okres zimowego odpoczynku. "U niedźwiedzi brunatnych duża ilość tkanki tłuszczowej świadczy o dobrym zdrowiu i dużych szansach na przeżycie. Potrzebują zapasów tłuszczu, aby przetrwać zimową hibernację, która może trwać miesiącami", informują strażnicy.

Tydzień Grubego Niedźwiedzia

Stąd pomysł na konkurs, który po raz pierwszy był zorganizowany w 2014 roku. Jednak nie chodzi w nim tylko o wagę - ale o to, by wytypować niedźwiedzia, który swoim wyglądem najlepiej uosabia "otyłość i sukces". W przypadku tych zwierząt "nie ma mowy o wstydzie z powodu otyłości", podkreślają strażnicy rezerwatu Katmai.

Tegoroczne głosowanie rozpoczęło się we wtorek, 23 września, i potrwa do końca miesiąca. Każdego dnia do internetowego pojedynku przystępują kolejne pary niedźwiedzi i osobniki, które zbiorą więcej głosów, przechodzą do kolejnej rundy. Ostatecznie w konkursie wyłaniany jest jeden zwycięzca, uznany za najgrubszego i najdostojniejszego niedźwiedzia.

Dumna reprezentacja

Organizatorzy konkursu zaprezentowali już sylwetki tegorocznych uczestników. Tak prezentuje się jeden z drapieżników, oznaczony numerem 602. Ma skłonność do drzemania w rzece podczas polowań, bywa z tego powodu porównywany do Homera Simpsona. Zdjęcie pokazuje, jak zmienił się w ciągu sezonu. To jego pierwszy występ w konkursie, w którym zmierzy się ze sobą łącznie 11 zwierząt.

Tydzień Grubego Niedźwiedzia na Alasce. Postępy u niedźwiedzia nr 602
Tydzień Grubego Niedźwiedzia na Alasce. Postępy u niedźwiedzia nr 602
Źródło: Katmai Conservancy via CNN Newsource

Niedźwiedzica Grazer, która jest już utytułowaną zwyciężczynią poprzednich konkursów, jest z kolei zupełnym przeciwieństwem zwierzęcia z numerem 602. Jest defensywną niedźwiedzicą, która właśnie wychowuje swój trzeci miot. Inne osobniki nie wchodzą jej w drogę, nie chcąc ryzykować konfrontacji.

Tydzień Grubego Niedźwiedzia na Alasce. Niedźwiedzica Grazer
Tydzień Grubego Niedźwiedzia na Alasce. Niedźwiedzica Grazer
Źródło: Katmai Conservancy via CNN Newsource

Dobry rok dla niedźwiedzi

Niedźwiedzie brunatne są wszystkożerne i w Katmai żywią się pokarmami zarówno roślinnymi jak zwierzęcymi, jednak podstawą ich żywienia pozostają ryby, dzięki którym mogą zachować odpowiednie zdrowie. Są dobre wieści związane z tegorocznym głosowaniem, gdyż to był wyjątkowo dobry rok dla niedźwiedzi - w rzece, w której żerują, mogły odnaleźć więcej łososi, niż kiedykolwiek wcześniej.

Tydzień Grubego Misia na Alasce. Niedźwiedź nr 901
Tydzień Grubego Misia na Alasce. Niedźwiedź nr 901
Źródło: Katmai Conservancy via CNN Newsource

Głosowanie ma na celu nie tylko zabawę i utytułowanie niedźwiedzia, ale też zwrócenie uwagi na ich dobrostan i ochronę. Dzięki konkursowi szerzona jest też wiedza na temat życia niedźwiedzi i miejsc ich żerowania. Swój głos można oddać na stronie explore.org.

pc

Autorka/Autor: zeb//mm

Źródło: CNN, explore.org, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Katmai Conservancy via CNN Newsource

