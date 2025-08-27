Zatrzymali 11 aut, w środku było 34 pseudokibiców. Do bójki nie doszło

"Dzień przed trójmiejskimi derbami pseudokibice z Gdańska zaplanowali ze swoimi kolegami ustawkę w lesie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Ich celem byli pseudokibice innej drużyny piłkarskiej jadącej tego dnia do Tczewa" - opisała policja w komunikacie.
Policja: byli przygotowani do walki
Policjanci zauważyli kolumnę pojazdów, którymi członkowie gdańskiej bojówki przemieszczali się na umówione miejsce.
- Funkcjonariusze zatrzymali pojazdy i wylegitymowali wszystkich mężczyzn. W 11 samochodach jechało 34 pseudokibiców, którzy mieli kominiarki, ochraniacze na szczęki i rękawice do walki - zrelacjonowała podkomisarz Anna Banaszewska-Jaszczyk z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
Policjantka zaznaczyła, że to już kolejny raz, gdy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości w środowisku pseudokibiców nie dopuścili do starcia nastawionych wrogo do siebie grup.
Autorka/Autor: ng/ tam
Źródło: PAP, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KWP Gdańsk