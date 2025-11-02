Kluczowe fakty:

W latach 60. XX wieku znaczną część dna Zatoki Puckiej porastały podwodne łąki. Większość tych terenów uległa degradacji m.in. przez zanieczyszczenia bytowe i rolnicze oraz nadmierną eksploatację.

Kilka lat temu dr Aleksandra Zgrundo z Uniwersytetu Gdańskiego zaobserwowała., że łąki Zostera marina zaczynają się powoli odradzać, a wraz z nimi powracają dawno nie widziane rodzime gatunki roślinności, takie jak morszczyn pęcherzykowaty i widlik zaostrzony.

Naukowczynie chcą pomóc zatoce w odradzaniu jej ekosystemu, dlatego rozpoczęły pilotaż reintrodukcji trawy morskiej. Zeszły pod wodę, pobrały sadzonki trawy morskiej i zasadziły na pięciu specjalnie przygotowanych poletkach.