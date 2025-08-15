Wiele osób rannych po zderzeniu na "krajowej" 25

O wypadku, do którego doszło około godziny 8.30, poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jak podał dyżurny Wojciech Buczek, zderzyły się tam dwa samochody osobowe.
- Trwa akcja ratunkowa – przekazał dyżurny GDDKiA.
Osiem osób rannych po wypadku na "krajowej" 25
Poszkodowanych jest osiem osób. W akcji ratunkowej uczestniczą między innymi dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Droga krajowa nr 25 zablokowana jest w obu kierunkach na odcinku Człuchów – Biały Bór.
