Wiele osób rannych po zderzeniu na "krajowej" 25

Do wypadku doszło w okolicach miejscowości Sporysz (Pomorskie) Źródło: Google Earth

O wypadku, do którego doszło około godziny 8.30, poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jak podał dyżurny Wojciech Buczek, zderzyły się tam dwa samochody osobowe.

- Trwa akcja ratunkowa – przekazał dyżurny GDDKiA.

Osiem osób rannych po wypadku na "krajowej" 25

Poszkodowanych jest osiem osób. W akcji ratunkowej uczestniczą między innymi dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Droga krajowa nr 25 zablokowana jest w obu kierunkach na odcinku Człuchów – Biały Bór.